Líder do governo na Câmara afirma que anistia a golpistas ameaça a democracia e favorece a impunidade

247 - O deputado José Guimarães (PT-CE) reagiu à votação durante a madrugada da proposta de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. O parlamentar denuncia que a decisão de votar a redução da pena de Jair Bolsonaro e outros golpistas tem caráter político e enfraquece o Estado Democrático de Direito.

Segundo o deputado, “o que acontece na Câmara dos Deputados, na calada da noite, é uma afronta direta à democracia e à memória do povo brasileiro”. Ele destaca que “pautar uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro significa ignorar a gravidade de um ataque violento”, classificando a iniciativa como um movimento que tenta minimizar a dimensão dos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Guimarães afirma ainda que a proposta representa “uma vergonha nacional que tenta normalizar o inaceitável, fortalecer a impunidade e enfraquecer as instituições que protegem o Estado Democrático de Direito”. Em sua avaliação, conceder perdão aos responsáveis pelos ataques sem debate transparente corrói a confiança nas estruturas republicanas.

O parlamentar encerra reforçando que a responsabilização é imprescindível: “Quem atentou contra o país precisa responder pelos crimes cometidos, não receber perdão em silêncio, longe dos olhos da população”.