Lindbergh Farias volta a cobrar investigação sobre encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro
Deputado afirma que novo encontro citado pela imprensa reforça a necessidade de investigação da Polícia Federal
247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) voltou a defender a investigação sobre os encontros entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo Lindbergh, um novo encontro teria sido revelado pela imprensa. No vídeo, ele afirma: “Bomba, mais encontro presencial entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro saiu hoje no Globo colunista Lauro Jardim”.
O deputado também menciona que já haveria conhecimento de uma reunião anterior e cita um segundo encontro ocorrido em Brasília:
“A gente já sabia daquele encontro no final do ano passado. Depois de o Vcaro já preso quando ele foi para a prisão domiciliar, quando estava com tornozeleira eletrônica. Só que agora colunista Lauro Jardim descreve outro encontro presencial na mansão do Vcaro, em Brasília”, enfatizou.
Na sequência, Lindbergh relembra uma suposta negativa anterior de contato entre os citados e menciona a existência de um áudio atribuído ao caso.
“Você lembra que ele negou tudo. Dizia que não conhecia e depois apareceu aquele áudio irmãozão 'irmãozão, estou e sempre estarei contigo'”, lembrou.
O parlamentar também faz críticas à atuação de autoridades e defende investigação da Polícia Federal.
“A Polícia Federal tem a obrigação de agir. Tem que ter uma operação contra o Flávio Bolsonaro”, defendeu.
Em outro trecho do vídeo, ele levanta suspeitas sobre movimentações financeiras associadas a um suposto projeto de filme e a campanhas políticas.
“Também foram 134 milhões de dinheiro desse filme. 78 foram pagos. Tá lá no fundo Havengate. Isso era tudo menos filme pessoal era dinheiro para a campanha do Flávio Bolsonaro. Era dinheiro para financiar a campanha que Eduardo Bolsonaro fez dos Estados Unidos, pedindo tarifas contra o Brasil”, destacou.
Lindbergh reforça a cobrança por investigação e questiona o destino de valores mencionados:
“A Polícia Federal tem que investigar esse relacionamento imoral entre Vocaro e Flávio Bolsonaro. Afinal de contas, onde foram parar os R$ 78 milhões? .”