Governo federal entrega maquinário agrícola a mais de 40 municípios do Rio

247 - O governo federal entregou 141 equipamentos agrícolas a 44 municípios do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (19), em cerimônia no Parque Municipal de Eventos de Itaguaí, na Região Metropolitana, com 18 retroescavadeiras, 25 escavadeiras hidráulicas, 88 triciclos e 10 quadriciclos. O investimento chegou a R$ 25,9 milhões para fortalecer a infraestrutura produtiva, reduzir desigualdades regionais e ampliar a geração de renda de agricultores familiares.

A entrega ocorreu após articulação política do deputado federal Lindbergh Farias (PT) e de André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ambos atuaram na negociação e na mediação entre os municípios e o Governo Federal para viabilizar o envio do maquinário.

“O INOVA é uma iniciativa do governo Lula que chega a esses 44 municípios como uma resposta concreta para reduzir as desigualdades regionais. Estamos falando de máquinas e equipamentos que vão facilitar o escoamento da produção agrícola, fomentar a geração de renda aos agricultores, melhorar o acesso a serviços públicos e gerar oportunidades para as populações locais”, explicou Lindbergh.

A iniciativa integra o Programa Nacional de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o Desenvolvimento Regional e Territorial, o INOVA, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) do presidente Lula. O programa busca atender municípios com infraestrutura limitada e menor dinamismo econômico, por meio de equipamentos ajustados às demandas de cada localidade.

O conjunto de máquinas representa um reforço direto à capacidade operacional das prefeituras, especialmente em áreas rurais que dependem de estradas vicinais, manutenção de acessos, apoio à produção agrícola e transporte em regiões de difícil circulação.

Além de ampliar a estrutura produtiva, o Programa INOVA também prevê prioridade a municípios em situação de emergência. A diretriz busca acelerar o atendimento a populações em condição de vulnerabilidade, com foco em respostas mais rápidas e em soluções materiais para problemas de infraestrutura.

O prefeito de Levy Gasparian, Claudio Mannarino (MDB), comemorou a chegada dos equipamentos e destacou o peso da agricultura na economia municipal. “Boa parte da economia da nossa cidade vem das atividades agrícolas. Todo o maquinário que temos disponível hoje veio do Governo Federal. Essa parceria está sendo fundamental para garantir o desenvolvimento econômico de Levy Gasparian”, afirmou Mannarino.

André Ceciliano ressaltou a estratégia de interiorização das políticas públicas do Governo Federal e defendeu que os recursos cheguem de forma efetiva aos municípios. “O presidente Lula governa a partir da lógica municipalista, com foco na interiorização. Não basta criar programas e liberar recursos. Esse dinheiro precisa chegar a todas as cidades, na ponta do sistema, para melhorar a vida da população que mora fora das capitais. E a entrega do maquinário de hoje é uma das maiores e mais complexas já realizadas nos últimos meses por envolver tantos municípios de uma só vez”, explicou.

A deputada federal Benedita da Silva (PT) também participou da cerimônia e reforçou a importância dos equipamentos para a agricultura familiar. “Quem mora na capital às vezes não tem ideia de como esses equipamentos podem ajudar a melhorar as condições de trabalho e gerar renda para os agricultores familiares, que são os que mais precisam de investimentos e apoio do governo”, enfatizou Benedita.

Ao final de sua fala, Benedita elogiou a atuação de André Ceciliano e Lindbergh Farias na construção da entrega. “É o parlamentar que mais tem feito pelo interior do Rio”, afirmou.

A ação contemplou Angra dos Reis, Aperibé, Areal, Barra Mansa, Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Eng. Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Levy Gasparian, Mangaratiba, Mendes, Miracema, Paracambi, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Itaocara, Quatis, Quissamã, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Sapucaia, Silva Jardim, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São José de Ubá, São José do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Três Rios e Vassouras.