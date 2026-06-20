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      Lindbergh Farias: "Lula segue no caminho do tetra enquanto Flávio Bolsonaro é ligado a escândalo de propina"

      Parlamentar analisa Datafolha e afirma que cenário eleitoral reforça vantagem de lula em simulações de 1º e 2º turno

      Lindbergh Farias e Flávio Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes Sociais I Agência Senado)
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      247 - Em comentário feito nas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias (PT- RJ) destacou o cenário eleitoral apontado pela pesquisa Datafolha.

      Segundo o parlamentar, “Lula segue no caminho do tetra enquanto Flávio Bolsonaro é ligado a escândalo de propina”.

      Para ele, o levantamento mostra Lula em posição de vantagem no primeiro turno, com “41% contra 31% de Flávio Bolsonaro”. Ele também menciona cenário de segundo turno, no qual o presidente aparece à frente, com “47% a 43%”.

      Lindbergh atribui o desempenho de Lula à sua força política e presença popular.

      “A dianteira expressa a força política do presidente Lula, sua presença popular e sua capacidade de seguir liderando o país mesmo sob ataque permanente”, escreveu.

      O deputado também relaciona o cenário eleitoral a uma disputa política mais ampla e faz críticas ao campo adversário. Em sua avaliação, “a tentativa de construir uma onda artificial em torno de Flávio esbarra na realidade”, citando ainda o que chama de rejeição de um projeto político associado a “golpismo” e ataques à democracia.

      Em outro trecho, o deputado destaca a necessidiade de uma investigação contra Flávio Bolsonaro sobre as acusações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, ao afirmar que ele estaria “associado ao escândalo da cobrança de R$ 61 milhões de propina”.

      "A conjuntura recente aprofunda esse contraste. Flávio chega à disputa associado ao escândalo da cobrança de R$ 61 milhões de propina a Vorcaro e representa a volta de um projeto derrotado nas urnas e condenado pela história: fome, desemprego, isolamento internacional e destruição de direitos. O Brasil sabe o que está em jogo. Lula segue no caminho do tetra!", frisou.

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