Liquidado pelo BC, Will Bank teve Luciano Huck como garoto-propaganda

247 - O apresentador Luciano Huck tornou-se um dos principais rostos da estratégia de marketing do Will Bank em 2023, numa campanha pensada para projetar o banco digital a um novo estágio de reconhecimento nacional. Menos de um ano depois, a solidez da marca promovida em horário nobre passou a ser questionada após a decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, empresa ligada ao mesmo grupo econômico.

A campanha com Luciano Huck foi anunciada em abril de 2023 como um movimento estratégico para consolidar a presença do banco digital no mercado. Antes disso, a instituição já havia anunciado o jogador Vini Jr. como embaixador. A escolha do apresentador do Domingão com Huck, exibido aos domingos pela TV Globo, foi apresentada como um reforço capaz de ampliar o alcance da marca em todo o país.

Ao divulgar o acordo, o CEO do Will Bank, Felipe Felix, destacou a afinidade entre a proposta do banco e a imagem pública do apresentador. “O Luciano Huck é um dos principais nomes da televisão brasileira e tem conexão direta com histórias reais espalhadas pelo país”, afirmou o executivo, ao ressaltar a sinergia entre o programa de grande audiência e a estratégia de crescimento da instituição.

O contrato previa uma série de ativações ao longo do ano, incluindo quadros especiais no Domingão com Huck que envolveriam clientes do banco digital. O próprio apresentador também se manifestou publicamente sobre a parceria em materiais promocionais. “O Will Bank é meu novo banco. Um parceiro que escolhi para estar ao meu lado nos próximos anos”, declarou Huck, ao destacar a proposta digital e a expansão nacional da empresa.

Apesar do discurso de inovação e crescimento, o Banco Central anunciou nesta quarta-feira (21) a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A., que integra o mesmo grupo econômico do Banco Master, já liquidado anteriormente. De acordo com a autoridade monetária, a decisão levou em conta o vínculo direto de interesse entre as instituições e o comprometimento operacional da Will Financeira.

Segundo o Banco Central, a financeira deixou de cumprir a grade de pagamentos do arranjo Mastercard, o que resultou no bloqueio de sua participação no sistema de pagamentos. Em nota, o BC informou que, após a liquidação do Banco Master, em novembro de 2025, tentou preservar parte das operações ao submeter o Master Múltiplo S/A ao Regime Especial de Administração Temporária (RAET). “Tal solução, contudo, não se mostrou viável”, afirmou a autoridade monetária.