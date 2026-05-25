Lula abre hoje fórum Brasil-África de educação superior

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (25), quando se comemora o Dia da África, da abertura do 1º Fórum de Reitores Brasil-África, em Brasília, encontro que reúne universidades brasileiras e africanas para ampliar a cooperação acadêmica, científica e tecnológica. As informações são do Palácio do Planalto.

A cerimônia de abertura está marcada para as 9h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e contará também com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, segundo comunicado divulgado pelo governo federal.

O fórum será realizado até 27 de maio e reunirá representantes de instituições de ensino superior do Brasil e de países africanos. A proposta é fortalecer parcerias entre universidades, ampliar o intercâmbio acadêmico e estimular iniciativas conjuntas nas áreas de ciência, tecnologia e formação superior.

Educação superior como eixo da cooperação

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o 1º Fórum de Reitores Brasil-África tem apoio do Instituto Guimarães Rosa (IGR), ligado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE).

A iniciativa busca consolidar a educação superior como um dos eixos centrais da relação entre o Brasil e os países do continente africano. O encontro também reforça a importância da cooperação acadêmica como instrumento de aproximação institucional, científica e tecnológica.

Ao reunir dirigentes de universidades brasileiras e africanas, o fórum cria um espaço de diálogo entre instituições de ensino superior interessadas em desenvolver agendas comuns. A expectativa é que a programação contribua para ampliar conexões entre pesquisadores, gestores universitários e órgãos públicos envolvidos na formulação de políticas educacionais.

O encontro ocorre em um momento de reforço das agendas de cooperação entre o Brasil e países africanos, com foco na valorização da educação superior, no intercâmbio institucional e no desenvolvimento de projetos acadêmicos, científicos e tecnológicos entre universidades dos dois lados do Atlântico.