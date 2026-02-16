Lula afirma que “a verdade vai destruir a mentira” em 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (15) que “a verdade vai destruir a mentira”, ao comentar o cenário das eleições presidenciais de 2026 e a necessidade de enfrentamento à desinformação. A afirmação foi feita durante a inauguração da nova emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela RT Brasil, Lula associou o próximo pleito a um momento decisivo para o país e conclamou a população a reagir à disseminação de conteúdos falsos, especialmente nas redes sociais.

Em seu pronunciamento, o presidente afirmou que o Brasil vive um período de transformação e defendeu maior engajamento dos cidadãos na checagem de informações. “É importante vocês agora terem obrigação de transformar 2026 no ano da verdade. Quem mentir, vocês têm que desmascarar”, declarou.

Lula também relacionou a circulação de notícias falsas ao aumento da violência. Segundo ele, a omissão diante da desinformação pode gerar consequências graves. “Vocês não podem ver uma mentira no celular e deixar barato, porque a mentira leva a gente à violência”, disse.

Sem mencionar nomes, o presidente afirmou que há pessoas que “mentem” e reforçou o apelo para que eleitores confrontem conteúdos enganosos. “A verdade vai destruir a mentira que foi contada nesse país durante tanto tempo”, declarou.

As falas ocorreram em meio às discussões iniciais sobre o cenário eleitoral de 2026, período em que o debate público tende a se intensificar nas plataformas digitais e nos meios de comunicação.