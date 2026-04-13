Lula agenda viagem à Espanha, Alemanha e Portugal

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará, entre os dias 17 e 21 de abril, uma missão internacional à Europa com compromissos na Espanha, Alemanha e Portugal. A agenda inclui encontros políticos de alto nível, participação em fóruns multilaterais e reuniões com empresários, com foco na reindustrialização do Brasil e no fortalecimento da cooperação internacional.

A viagem também busca consolidar parcerias estratégicas e ampliar a presença do Brasil no cenário global, especialmente em um momento considerado relevante para as relações com a União Europeia, às vésperas da entrada provisória em vigor do acordo Mercosul-União Europeia, previsto para 1 de maio.

A primeira etapa ocorre em Barcelona, na Espanha, onde Lula participa da 1ª Cúpula Brasil–Espanha. O encontro marca um novo momento na parceria entre os dois países, que mantêm relações estratégicas desde 2003. A programação inclui reuniões entre chefes de governo, encontros ministeriais e assinatura de acordos em áreas como igualdade de gênero, ciência, tecnologia, saúde, cultura e telecomunicações.

Segundo o embaixador Roberto Abdalla, secretário de Europa e América do Norte do Itamaraty, há um forte alinhamento entre os países. “Há uma enorme convergência de valores e prioridades políticas entre os dois governos, o que tem favorecido a cooperação entre o Brasil e a Espanha, em temas como defesa da democracia, combate à desinformação, direitos humanos, igualdade racial e de gênero, inclusão social e desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Ainda na Espanha, Lula participa do Fórum Democracia Sempre, iniciativa criada em 2024 para fortalecer a coordenação internacional em defesa da democracia. A embaixadora Vanessa Dolce de Faria explicou que o fórum se estrutura em três eixos principais: “multilateralismo, desigualdades e combate à desinformação”.

O encontro também deve abordar temas como a sucessão da Secretaria-Geral da ONU e a ampliação da participação feminina em organismos internacionais, além da inclusão da violência política e digital de gênero na agenda global.

Na Alemanha, segunda etapa da viagem, Lula participa da Feira Industrial de Hannover, considerada a maior do setor no mundo. O Brasil será o país parceiro do evento, com um espaço de cerca de 2.700 metros quadrados e a presença de mais de 140 empresas brasileiras.

O ministro Carlos Henrique Moscardo, chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial e Investimentos, destacou a importância estratégica da participação. “O objetivo é ampliar a nossa visibilidade internacional, mostrar a integração do ecossistema brasileiro e reforçar o posicionamento do país como um destino de investimentos, tecnologia e negócios”, afirmou.

Durante a visita, também estão previstos encontros com o chanceler alemão Friedrich Merz, participação em reuniões econômicas e assinatura de cerca de dez acordos em áreas como inovação, energia, defesa e cooperação tecnológica.

O embaixador Abdalla ressaltou o papel da Alemanha como parceiro central do Brasil na Europa, especialmente nas áreas ambiental e climática. “A cooperação ambiental, obviamente, é um dos eixos mais tradicionais e bem-sucedidos da nossa agenda”, declarou.

A última etapa ocorre em Portugal, com reuniões com o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente António José Seguro. Os encontros devem tratar de temas como imigração, cooperação tecnológica e relações bilaterais.

Abdalla destacou o caráter especial da relação entre os dois países. “Há uma expressiva diáspora portuguesa no Brasil, uma numerosa comunidade brasileira em Portugal, que está estimada em torno dos 500 mil brasileiros registrados”, afirmou.