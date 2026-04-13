Lula concede entrevista à TV 247 nesta terça-feira, em parceria com Fórum e DCM, em momento decisivo da disputa eleitoral

247 – A TV 247 entrevista nesta terça-feira, 14, a partir das 9h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma iniciativa conjunta com os canais da revista Fórum e do DCM. Os entrevistadores serão os jornalistas Leonardo Attuch, Renato Rovai e Kiko Nogueira, editores dos respectivos veículos de comunicação. A entrevista ocorre em um momento estratégico da vida política nacional, a menos de seis meses do primeiro turno das eleições presidenciais, que será acirrada.

A parceria entre os três veículos reforça a atuação conjunta de plataformas que se consolidaram como referências na resistência democrática durante os períodos de ataques às instituições no Brasil. Ao longo dos últimos anos, TV 247, Fórum e DCM desempenharam papel relevante na defesa do Estado de Direito, da democracia e no enfrentamento ao lawfare e à desinformação.

A entrevista com o presidente Lula também simboliza a unidade do campo democrático, ao reunir diferentes vozes da comunicação progressista em torno de um diálogo comum com o chefe de Estado. O gesto ganha ainda mais relevância no atual cenário político, marcado por uma disputa eleitoral considerada acirrada pelas pesquisas de opinião.

Sinal aberto para veículos progressistas

Um dos aspectos centrais da iniciativa é a abertura do sinal da entrevista para todos os veículos progressistas interessados em retransmitir o conteúdo, integral ou parcialmente. A medida busca ampliar o alcance da entrevista e fortalecer a circulação de informações em um ambiente de pluralidade e cooperação entre mídias independentes.

A decisão de compartilhar o sinal reforça o compromisso com a democratização da comunicação e com a construção de uma rede articulada de veículos alinhados à defesa da democracia brasileira.

Contexto eleitoral intensifica relevância da entrevista

A realização da entrevista ocorre em um momento decisivo do calendário político. Com menos de seis meses para o primeiro turno, o ambiente eleitoral já apresenta sinais de polarização e equilíbrio entre forças políticas, conforme apontam levantamentos recentes.

Nesse contexto, a fala do presidente Lula tende a ter forte repercussão, tanto pelo papel institucional que ocupa quanto pela centralidade de sua liderança no cenário político nacional.

Ative as notificações e acompanhe a entrevista no link: