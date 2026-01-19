Lula ainda tenta convencer Pacheco a ser candidato em Minas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém aberta a articulação política para tentar convencer o senador Rodrigo Pacheco a entrar na disputa pelo governo de Minas Gerais. Mesmo diante das sinalizações de resistência do parlamentar, o chefe do Executivo avalia que ainda há espaço para uma conversa final, considerada decisiva, antes da definição do quadro eleitoral no estado. As informações são da CNN Brasil.

Lula tem relatado a aliados que pretende realizar uma última e definitiva conversa com Pacheco. Na avaliação do presidente, o cenário ainda indefinido em Minas Gerais, onde os principais grupos políticos não anunciaram oficialmente seus candidatos ao Palácio Tiradentes, pode funcionar como um elemento de persuasão para o senador.

Apesar das investidas do Planalto, Pacheco tem reiterado a interlocutores próximos que não pretende disputar cargos eletivos neste ano. A posição do senador é descrita como resoluta, o que mantém em aberto outras possibilidades dentro do campo político alinhado ao governo federal no estado.

Diante dessa hipótese, Lula trabalha com alternativas para a sucessão mineira. Entre os nomes considerados estão o do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, filiado ao PSD, e o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, atualmente no PDT. Ambos são vistos como possíveis candidatos capazes de dialogar com diferentes segmentos do eleitorado mineiro.

No núcleo político do Palácio do Planalto, assessores passaram a defender ainda um cenário alternativo caso Pacheco mude de posição. Nesse caso, a estratégia envolveria uma eventual filiação do senador ao União Brasil, partido comandado por Davi Alcolumbre. A mudança partidária seria considerada necessária devido ao contexto local: o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, é filiado ao PSD e pode contar com o apoio do atual governador, Romeu Zema, na disputa estadual.

As pesquisas eleitorais já divulgadas indicam que o senador Cleitinho, do Republicanos, aparece como favorito no segundo maior colégio eleitoral do país. No entanto, ele ainda não confirmou oficialmente se será candidato ao governo de Minas, o que contribui para manter o cenário em aberto e reforça as movimentações de bastidores em torno da sucessão estadual.