PT foi o partido que mais cresceu no Brasil em 2025

247 - O PT foi a sigla que teve o melhor desempenho dentre todas as legendas do Brasil, com crescimento de novos filiados do início de 2025 até dezembro do ano passado, aumentando em 24,6 mil o número de novos inscritos, de acordo com levantamento da Justiça Eleitoral, enquanto quase todos os outros partidos encolheram. Com o aumento dos novos registros, o PT conta com 1,67 milhão de filiados, consolidando-se como o maior partido de esquerda da América Latina. O PL de Jair Bolsonaro, inclusive, foi uma das legendas que encolheram, registrando 4.974 pessoas que se desfiliaram.

“Enquanto muitos partidos perdem filiados e se afastam da realidade das pessoas, o PT segue crescendo e lidera o número de novas filiações. Esse crescimento não acontece por acaso, ele é fruto de trabalho permanente de presença nos territórios, da defesa da democracia e de um compromisso histórico com os que mais precisam: as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros”, destacou o secretário de Comunicação do partido, Éden Valadares, por meio de suas redes sociais.

O dirigente petista realçou que as novas adesões ao Partido dos Trabalhadores demonstram a confiança da população brasileira no projeto político da sigla, na sua incansável busca pela melhoria da qualidade de vida da população e no empenho em promover o crescimento sustentável do país. “Justiça social não é discurso, é prática política para nós. Por aqui, seguimos fortalecendo a luta ao lado do presidente Lula para construir todos os dias um Brasil mais justo, solidário e democrático”, concluiu o secretário de Comunicação do PT.