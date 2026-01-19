Silveira articula investimentos chineses e amplia cooperação Brasil–China na energia

247 - Em missão oficial à China, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), intensificou nesta segunda-feira (19) a agenda de articulação internacional do governo federal ao visitar o Grupo SANY, um dos maiores conglomerados industriais do mundo. O encontro teve como foco a atração de investimentos produtivos, o fortalecimento da indústria nacional e a ampliação da cooperação tecnológica entre Brasil e China, com impacto direto na geração de emprego e renda.

A visita integra a estratégia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reposicionar o Brasil como um polo industrial, tecnológico e energético sustentável, em consonância com o Novo PAC, a Política Nacional de Transição Energética e o programa Nova Indústria Brasil.

Durante a agenda, Alexandre Silveira foi recebido por Chen Jiayuan, membro do Conselho de Administração do Grupo SANY, e por Alex Xiao, presidente da SANY Brasil. Na reunião, foram debatidas oportunidades concretas de cooperação bilateral, com destaque para a possibilidade de instalação de uma nova unidade industrial no Brasil. A planta teria como objetivo a produção, montagem e distribuição de equipamentos destinados aos setores de construção pesada, mineração, óleo, gás, energia e armazenamento elétrico.

O projeto em avaliação prevê investimentos capazes de transformar o Brasil em um hub industrial e tecnológico do Grupo SANY para toda a América Latina. A iniciativa pode fortalecer cadeias produtivas nacionais, estimular a transferência de tecnologia, ampliar a capacitação da mão de obra local e gerar impacto direto na criação de postos de trabalho e no aumento da renda.

Outro ponto central da reunião foi a apresentação das soluções avançadas da empresa em sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS). Essas tecnologias são consideradas estratégicas para a expansão das fontes renováveis, para a segurança do sistema elétrico e para a estabilidade da matriz energética brasileira. Segundo o MME, as propostas estão alinhadas ao leilão de baterias previsto pelo governo federal para os próximos meses, iniciativa que busca ampliar a previsibilidade regulatória e a atratividade do ambiente de negócios no país.

A direção do Grupo SANY manifestou confiança nas políticas públicas conduzidas pelo governo Lula, ressaltando a integração entre política energética, política industrial e investimentos em infraestrutura. De acordo com a empresa, programas como o Novo PAC, a Política Nacional de Transição Energética e a Nova Indústria Brasil são fatores decisivos para a ampliação da presença do grupo no mercado brasileiro.

Como encaminhamento da visita, ficou tratada a possibilidade de reuniões institucionais com o presidente Lula e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB). Também foi discutida a participação do Grupo SANY em um evento voltado à indústria de óleo, gás e mineração no Vale do Aço, em Minas Gerais, previsto para fevereiro.

Para Alexandre Silveira, a agenda na China simboliza o fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países e o reconhecimento internacional de um novo ciclo de desenvolvimento brasileiro. “Estamos criando um ambiente seguro e previsível para investimentos, que gera emprego, renda e desenvolvimento sustentável, com o Brasil assumindo protagonismo na indústria global e na transição energética”, afirmou o ministro de Minas e Energia.