Empresário recupera florestas no Paraná após plantar 400 mil árvores

247 - Aos 75 anos, o empresário Izidro Constantino Guedes construiu uma trajetória marcada pela relação profunda com a natureza. Ao longo de mais de três décadas, ele dedicou boa parte da vida ao reflorestamento de uma extensa área rural pertencente à família, localizada entre os municípios de Castro e Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O esforço resultou no plantio estimado de cerca de 400 mil árvores, contribuindo diretamente para a recuperação de ecossistemas nativos e para a preservação de espécies ameaçadas, informa o G1.

A prática resultou na transformação ambiental de uma propriedade de aproximadamente 2,42 milhões de metros quadrados, situada na região do Cânion Guartelá, considerado o maior cânion do Brasil e um dos maiores do mundo. A área, equivalente a quase 340 campos de futebol, hoje abriga extensos trechos de mata fechada e preservada, além de uma pousada administrada pelo filho e pela neta de Izidro.

Segundo Alexandre Guedes, filho do empresário, cerca de 70 alqueires da propriedade — o equivalente a 1,7 milhão de metros quadrados — são cobertos por floresta densa. Nesse espaço, estão mais de 100 mil araucárias, espécie ameaçada de extinção, além de milhares de árvores nativas como a imbuia. A presença de árvores frutíferas também favorece a atração de animais e o fortalecimento da fauna e da flora locais.

A dedicação ao reflorestamento foi, segundo a família, um trabalho quase solitário, movido por paixão e convicção pessoal. Alexandre resume o espírito do pai ao falar sobre a motivação que guiou o projeto ao longo dos anos. “Ele sempre gostou de árvores. É do espírito dele plantar árvores. Ele gosta de dar mudas, tem o prazer de reflorestar o mundo. Herdamos dele a vontade de ‘manter a natureza em dia’. [...] Quando se descobre um lugar como este aqui, se vê que a riqueza é diferente do que se imagina. A riqueza não está no dinheiro, não está no ouro... a riqueza está aqui, na natureza”, afirmou.

Além de recuperar as próprias terras, Izidro decidiu ampliar o impacto ambiental da iniciativa e criou o projeto “Planeta Verde”, voltado à distribuição gratuita de mudas para a comunidade. Em uma das ações, mais de quatro mil mudas de espécies frutíferas e árvores nativas foram doadas em um único dia, mobilizando moradores da região que formaram filas para participar da iniciativa.

No início dos anos 2000, o empresário ganhou visibilidade ao participar do então programa Globo Comunidade, da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Na ocasião, ele já defendia a necessidade de ampliar as ações práticas em defesa do meio ambiente. “Eu acho que eu só fiz um pouco, tem que fazer mais. [...] O legado que eu quero deixar para os meus descendentes é um planeta mais sadio – não só na conversa, mas na ação”, disse na época.

Hoje, enfrentando problemas de saúde que o impedem de caminhar pelas florestas que ajudou a plantar, Izidro vê o legado ambiental ser continuado pelas novas gerações da família. A gestão da pousada instalada na propriedade busca conciliar turismo e conservação, incentivando visitantes a compreender a importância da preservação ambiental.

Barbara Guedes, neta do empresário, destaca a riqueza da biodiversidade local e o valor educativo da experiência. “A gente tem uma variedade de espécies de animais muito grande, e são espécies que você não vê em todos os lugares. Tem gralha azul, tem gralha-picaça, temos uma das maiores bacias de reprodução das arapongas... É muito interessante a gente poder observar esse desenvolvimento da natureza aqui. [...] Eu espero que muito mais gente possa aproveitar esse lugar da forma que a gente aproveita. Que ele possa ensinar muito para as próximas gerações sobre realmente respeitar a natureza”, ressaltou.

A história de Izidro Constantino Guedes se consolidou como exemplo de preservação ambiental construída ao longo do tempo, mostrando como ações individuais e persistentes podem transformar paisagens e deixar um patrimônio natural duradouro.