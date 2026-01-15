Brasil e Arábia Saudita articulam levar gás social e cozimento limpo à África

247 - O Brasil e a Arábia Saudita avançaram em negociações para cooperar na disseminação de políticas de inclusão energética inspiradas em programas brasileiros de acesso ao gás de cozinha e promoção do cozimento limpo. O tema foi tratado em reunião realizada em Riade entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e o ministro de Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, com foco no intercâmbio de experiências e no fortalecimento do diálogo bilateral.

O lado saudita destacou o reconhecimento internacional às iniciativas sociais brasileiras e manifestou interesse em conhecer de perto o funcionamento do Programa Gás do Povo e de ações associadas ao cozimento limpo. Como encaminhamento do encontro, ficou acertada a organização de uma visita técnica de uma comitiva da Arábia Saudita ao Brasil, com apoio das Nações Unidas, para subsidiar projetos a serem apresentados ao organismo internacional e posteriormente implementados em países africanos.

Durante a reunião, o príncipe Abdulaziz elogiou a forma como o Brasil estruturou políticas públicas voltadas à proteção de famílias em situação de vulnerabilidade, ressaltando o impacto social das iniciativas de inclusão energética. A proposta discutida prevê que a experiência brasileira sirva de referência para ampliar o acesso à energia moderna e segura, reduzir a pobreza energética e enfrentar problemas de saúde e segurança alimentar em regiões onde milhões de pessoas ainda dependem de métodos precários de cocção.

Ao comentar o alcance da cooperação, Alexandre Silveira afirmou: “O Brasil tem mostrado ao mundo que é possível unir responsabilidade social, segurança energética e desenvolvimento sustentável. Vamos compartilhar com parceiros internacionais aquilo que temos construído com seriedade: políticas públicas que colocam as pessoas no centro, ampliam o acesso à energia moderna e geram resultados concretos na vida das famílias. É uma satisfação ver nossos programas serem reconhecidos como referência e poder contribuir para que essa experiência também ajude outros países, especialmente na África”.

O ministro brasileiro também destacou o engajamento da primeira-dama Janja da Silva na agenda do cozimento limpo, considerada estratégica para a saúde pública e para a proteção de mulheres e crianças em contextos de maior vulnerabilidade. Segundo o relato do encontro, o príncipe Abdulaziz manifestou apoio à iniciativa e determinou que sua equipe técnica se colocasse à disposição para colaborar com uma agenda de cooperação, incluindo diálogo direto com a primeira-dama brasileira.

Criado pelo governo federal, o Programa Gás do Povo amplia o acesso ao gás de cozinha no Brasil ao garantir a gratuidade da recarga do botijão de GLP de 13 quilos para mais de 15 milhões de famílias, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas. A política pública busca reduzir o uso de combustíveis alternativos prejudiciais, como a lenha, e fortalecer a dignidade e a cidadania energética das famílias atendidas.

A implementação do programa está prevista para ocorrer de forma gradual, com início das recargas a partir de novembro de 2025 e expansão até março de 2026. A estimativa anual varia entre quatro e seis recargas por família, de acordo com o perfil dos beneficiários. A iniciativa integra a estratégia do Governo do Brasil de combate à pobreza energética e de fortalecimento de políticas sociais estruturantes.

No âmbito do Ministério de Minas e Energia, a agenda de inclusão energética também envolve a formulação de políticas para o GLP e a promoção do cozimento limpo, com foco na segurança alimentar e na melhoria da qualidade de vida das populações mais vulneráveis. O encontro em Riade reforçou a convergência entre Brasil e Arábia Saudita em ações que combinam desenvolvimento, proteção social e transição energética, consolidando o protagonismo brasileiro na cooperação internacional voltada a países em desenvolvimento.