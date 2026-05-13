Lula amplia força entre os mais pobres e melhora desempenho entre independentes, diz Quaest

247 - A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva amplia sua força política entre os setores populares e começa a recuperar espaço entre eleitores independentes e moderados. O levantamento indica melhora na aprovação do governo, redução da rejeição e consolidação da liderança de Lula em segmentos historicamente ligados às políticas sociais.

No cenário estimulado de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, Lula aparece com 58% das intenções de voto no Nordeste, mais que o dobro dos 26% atribuídos a Flávio Bolsonaro. A vantagem reafirma a região como principal base eleitoral do presidente.

Entre os brasileiros com renda de até dois salários mínimos, Lula também mantém ampla liderança, com 47% das intenções de voto, contra 26% de Flávio Bolsonaro. A força do presidente é ainda mais expressiva entre beneficiários do Bolsa Família. Nos cenários de segundo turno, Lula chega a superar adversários por margens superiores a 20 pontos nesse segmento, consolidando o apoio popular às políticas sociais do governo.

A pesquisa também mostra recuperação da aprovação presidencial entre os mais pobres. Entre quem recebe até dois salários mínimos, Lula mantém aprovação majoritária e desempenho superior ao registrado entre as classes de renda mais alta.

Além da manutenção de sua hegemonia entre os setores populares, Lula também apresenta sinais de recuperação fora da base tradicional do petismo. Segundo a Quaest, a aprovação do governo subiu de 43% para 46%, enquanto a desaprovação caiu de 52% para 49%.

A melhora aparece acompanhada de crescimento da percepção positiva sobre os rumos do País. O percentual dos brasileiros que acreditam que o Brasil está indo na direção certa aumentou de 34% para 38%.

Entre os eleitores independentes, Lula registra avanço em praticamente todos os indicadores avaliados pela pesquisa. A percepção positiva sobre o encontro do presidente com Donald Trump, por exemplo, alcançou 32% nesse grupo, enquanto apenas 17% consideraram o episódio negativo.

Nos cenários eleitorais, Lula também ampliou apoio entre setores sem alinhamento ideológico rígido. Na pesquisa espontânea, o presidente cresceu e consolidou vantagem sobre Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais.