Lula anuncia encontro com Trump em Washington no início de março

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (27), em sua chegada ao Panamá, que prevê um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de março, em Washington, nos Estados Unidos, para discutir as relações bilaterais entre os dois países e temas de interesse hemisférico.

De acordo com a declaração de Lula à imprensa, a visita ao país norte-americano foi acertada após uma ligação telefônica entre os dois chefes de Estado na segunda-feira, em que trataram de uma série de assuntos diplomáticos, informa o jornal O Globo. O presidente brasileiro destacou a importância de um encontro presencial com opresidente dos Estados Unidos, afirmando que o diálogo “olho no olho” é essencial para fortalecer os vínculos entre Brasil e Estados Unidos.

“Eu espero marcar com o presidente Trump no começo de março. Eu vou fazer uma viagem a Washington. Porque os Estados Unidos e o Brasil são as duas principais democracias do Ocidente. E eu acho que dois chefes de Estado precisam conversar olhando um no olho do outro, para que a gente possa discutir as boas relações entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou Lula ao desembarcar na Cidade do Panamá.

O presidente também comentou a importância de abordar temas regionais durante o encontro, citando especialmente a situação na Venezuela. Segundo Lula, é crucial que Trump permita que o país vizinho “cuide da própria soberania” diante dos recentes acontecimentos. Ele destacou que conversou duas vezes com a presidente venezuelana Delcy Rodríguez, sem entrar em detalhes, mas garantiu que pretende retomar o diálogo com ela em breve.

“Eu conversei duas vezes com a presidente Delcy, mas não entrei em detalhe porque ela estava muito preocupada com os acontecimentos que eram muito recentes. Eu, proximamente, vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela”, declarou o presidente.

Lula também ressaltou a necessidade de paciência no processo de busca por soluções para a crise venezuelana, reforçando que “quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano”.

Lula está no Panamá a convite do presidente do país, Raul Mulino, e participará da abertura do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, além de encontros bilaterais durante sua estada na capital panamenha.