Lula recorda o Dia em Memória das Vítimas do Holocausto e pede que nações evitem o autoritarismo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta terça-feira (27) uma mensagem com o objetivo de alertar para a importância de as nações denunciarem ações autoritárias e, por consequência, evitar que ditaduras voltem a comandar um determinado país. Estima-se que, no Holocausto (1939-1945), pelo menos 6 milhões de judeus morreram vítimas dos nazistas, liderados pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945).

Em postagem na rede social X, o presidente afirmou que é preciso pensar no mundo que "queremos deixar para as próximas gerações”. “Hoje – Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto – é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída”, escreveu Lula na rede social X.

De acordo com o presidente, “ainda em 2004, em encontro com Israel Singer, do Congresso Judaico Mundial, assinei a petição à ONU para instituir o 27 de janeiro – referente ao dia em que as atrocidades do campo de concentração de Auschwitz foram reveladas – como uma data oficial”.

“Um dia de recordar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade às milhões de famílias destruídas e ao sofrimento de todo um povo. Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações”.