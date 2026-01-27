Lula conversa com Macron sobre Conselho da Paz de Trump e reforça papel da ONU

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, na manhã desta terça-feira (27), em uma chamada que durou cerca de uma hora e abordou temas centrais da agenda internacional e das relações bilaterais.

Segundo a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois chefes de Estado debateram a proposta de criação de um “Conselho da Paz” apresentada pelos Estados Unidos, defendendo o fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU). Eles concordaram que ações em prol de paz e segurança global devem se alinhar ao mandato do Conselho de Segurança e à Carta da ONU, ressaltando o papel dessas instituições na governança internacional.

Lula e Macron também trocaram impressões sobre a situação na Venezuela, destacando a necessidade de paz e estabilidade na região e condenando o uso da força em contrariedade ao direito internacional. O presidente brasileiro reafirmou sua posição de que o Acordo entre o Mercosul e a União Europeia é vantajoso para ambos os blocos e representa uma contribuição significativa ao multilateralismo e ao comércio baseado em regras claras.

Ainda de acordo com a nota oficial, os dois líderes deram continuidade ao diálogo frequente entre Brasil e França em áreas estratégicas, como defesa, ciência e tecnologia e energia. Eles instruíram suas equipes técnicas a acelerar as negociações em andamento com o objetivo de concluir acordos ainda no primeiro semestre de 2026.