Lula conversará com Tebet sobre candidatura ao governo de SP

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja discutir com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a possibilidade de uma candidatura ao governo de São Paulo, em meio às dificuldades do PT para estruturar um palanque competitivo no maior colégio eleitoral do país. O movimento ocorre diante da resistência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrar na disputa estadual e da necessidade, apontada pelo próprio presidente, de fortalecer a presença da base aliada no estado. As informações são da CNN Brasil.

A conversa entre Lula e Tebet faz parte de um esforço para destravar o cenário paulista, considerado estratégico para o projeto de reeleição presidencial.

No MDB, partido ao qual Tebet é filiada, há resistência a uma candidatura ao governo de São Paulo. A sigla já indicou preferência por apoiar a reeleição do atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e defende que a ministra dispute uma vaga ao Senado por Mato Grosso do Sul. Integrantes próximos a Tebet também avaliam que uma mudança de domicílio eleitoral não seria o caminho mais adequado neste momento.

A definição sobre o papel de Tebet e o desenho eleitoral em São Paulo deve ficar para março, após uma conversa considerada decisiva entre Lula e Fernando Haddad. O PT tem pressionado o ministro da Fazenda para que ele seja o candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas Haddad tem sinalizado preferência por coordenar a campanha de reeleição de Lula, repetindo o papel que exerceu em 2022.

No entorno do presidente, a avaliação é de que um palanque forte em São Paulo é essencial para o desempenho nacional. Na eleição passada, a candidatura de Haddad ao governo paulista teve papel relevante ao segurar votos na Região Metropolitana, o que ajudou a evitar uma vitória nacional de Jair Bolsonaro.

Lula também chegou a defender internamente a possibilidade de o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, disputar o governo estadual. Alckmin, porém, tem indicado preferência por permanecer na chapa presidencial, especialmente diante da expectativa de que Tarcísio de Freitas busque a reeleição.

Além da disputa pelo governo paulista, o presidente enfrenta entraves na composição das candidaturas ao Senado em São Paulo. Para uma das vagas, Lula avalia a possibilidade de lançar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, como parte da estratégia para fortalecer a presença da base governista no estado.