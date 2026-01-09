TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Poder

      Simone Tebet pode ser a saída de Lula para o governo de São Paulo

      Com a recusa de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin na vice, ministra do Planejamento pode enfrentar Tarcísio de Freitas

      Brasília (DF) - 09/07/2025 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

      247 – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), passou a ser considerada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma possível alternativa para enfrentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma eventual disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O nome da ministra ganha força em um cenário no qual Tarcísio aparece como favorito nas pesquisas de opinião, enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a desenhar estratégias políticas com foco nas articulações estaduais para 2026. Nesse contexto, Tebet é vista como uma peça relevante para ampliar o campo de alianças no estado e disputar o espaço.

      O tabuleiro da sucessão paulista passa por uma reconfiguração, com a circulação de outros nomes de peso além de Tebet, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

      Artigos Relacionados

      Tags