Simone Tebet pode ser a saída de Lula para o governo de São Paulo

247 – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB-MS), passou a ser considerada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma possível alternativa para enfrentar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma eventual disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

O nome da ministra ganha força em um cenário no qual Tarcísio aparece como favorito nas pesquisas de opinião, enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a desenhar estratégias políticas com foco nas articulações estaduais para 2026. Nesse contexto, Tebet é vista como uma peça relevante para ampliar o campo de alianças no estado e disputar o espaço.

O tabuleiro da sucessão paulista passa por uma reconfiguração, com a circulação de outros nomes de peso além de Tebet, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).