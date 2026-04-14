Lula: ‘corrupção só aparece em governo que combate a corrupção’

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a corrupção tende a se tornar visível em governos que promovem investigações e ações efetivas de combate a irregularidades, ao comentar casos recentes e a atuação das instituições de controle.

A declaração foi feita em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, nesta terça-feira (14), quando Lula também citou episódios envolvendo o INSS e o Banco Master para ilustrar sua avaliação sobre o tema.

Durante a entrevista, o presidente associou o avanço das investigações à exposição de esquemas criminosos. “Qual é o problema da violência? É que quando você apura a corrupção, você prende o bandido, aparece a corrupção. Aparece no governo de quem? No governo de quem combate a corrupção. No governo de quem não combate a corrupção não aparece”, afirmou.

Lula também destacou a atuação da Polícia Federal e defendeu maior transparência sobre a origem dos crimes. “Eu disse para o delegado-geral da Polícia Federal: todo crime que a Polícia Federal desvendar, tem que dizer quando começou a funcionar a quadrilha, quando ela foi criada e em que governo”, declarou.

Ao abordar casos específicos, o presidente mencionou o histórico do Banco Master. “Se você pegar a cronologia do Banco Master, em 2019, em fevereiro, houve o primeiro pedido de legalização. O presidente do Banco Central era o Ilan. Ele negou. Quando chegou em setembro já era o Roberto Campos Neto e ele legalizou”, disse.

Segundo Lula, a análise da trajetória desses casos pode indicar sua origem. “De lá para cá você pega a árvore genealógica, de quem foi quem, e você vai perceber que foi tudo no governo passado. A mesma coisa no INSS. Tudo no governo passado”, afirmou.

O presidente também disse que orientou autoridades a prestarem esclarecimentos à sociedade. “O que eu disse ao companheiro Galípolo: o que eu quero de você é que você preste contas à sociedade quanto à origem disso. Eu não quero que você acuse ninguém. Você não é policial. Quero que você mostre quem é quem”, declarou.

Lula citou ainda a atuação parlamentar em investigações recentes. “O deputado [Paulo] Pimenta fez isso na CPMI [do INSS] quando ele fez a cronologia do que ele chamou de ‘BolsoMaster’”, afirmou.