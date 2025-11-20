Lula define data para sanção da isenção do Imposto de Renda

247 - O presidente Lula deve sancionar na próxima quarta-feira (26) o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. A informação foi confirmada pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, em entrevista publicada pela coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

O parlamentar destacou que o governo considera a política de isenção uma de suas principais bandeiras sociais e econômicas.

A equipe de Lula avalia que a medida reforça o compromisso do governo com a justiça fiscal e dialoga diretamente com a base trabalhadora, um dos segmentos mais estratégicos para as eleições do ano que vem.

Ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda foi uma promessa de campanha de Lula e aparece agora como um trunfo do governo para recuperar a narrativa após turbulências recentes no Congresso. A gestão vê a medida como uma forma de demonstrar capacidade de entregar políticas concretas de redistribuição e alívio tributário.