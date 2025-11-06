Lula anuncia que irá sancionar isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (6) que irá sancionar, "quando voltar, a partir do dia 11 (terça-feira)", de Belém-PA, o projeto de lei (PL) que isenta quem ganha até 5 mil reais por mês do Imposto de Renda (IR).

Em postagem nas redes sociais, o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aparecem apertando as mãos e sorridentes, um dia após a Casa Alta aprovar, por unanimidade, o PL, do governo do presidente Lula. Ao anunciar a aprovação do PL, Alcolumbre afirmou que encaminhou o texto para sanção imediata do presidente Lula.

Segundo o presidente afirma no vídeo, o PL já está em sua mesa, pronto para a assinatura final.

As declarações foram feitas durante a recepção a autoridades durante a Cúpula do Clima, realizada na capital paraense.