Lula destaca fortalecimento da PF após megaoperações

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o governo segue fortalecendo a Polícia Federal no enfrentamento ao crime organizado e na proteção da sociedade, após a deflagração de duas grandes operações no país.

As ações foram conduzidas pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, segundo informações oficiais divulgadas pelos órgãos envolvidos, e têm como alvos um esquema bilionário de contrabando no Porto do Rio de Janeiro e uma rede de abuso sexual de crianças e adolescentes com atuação internacional.

Esquema bilionário no Porto do Rio

Uma das operações investiga um esquema de facilitação de contrabando e liberação irregular de mercadorias importadas, que teria movimentado mais de R$ 86 bilhões. Ao todo, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A ação resultou no afastamento de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários. Também foram impostas medidas como bloqueio de bens e restrições profissionais a nove despachantes.

Organização estruturada e fraude aduaneira

As investigações indicam que o grupo atuava de forma organizada, envolvendo importadores, despachantes e servidores públicos. O esquema incluía manipulação de processos para liberar mercadorias com irregularidades, além de divergências entre produtos declarados e transportados e possível supressão de tributos.

A apuração teve início em fevereiro de 2022, após a Corregedoria da Receita Federal identificar indícios de irregularidades. Foram detectadas cerca de 17 mil Declarações de Importação suspeitas, referentes a mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 86,6 bilhões entre julho de 2021 e março de 2026.

Três frentes de atuação

De acordo com a Receita Federal, o grupo atuava em três frentes principais. A primeira consistia na liberação de cargas classificadas em canais de maior rigor, ignorando exigências legais.

A segunda frente envolvia o setor de óleo e gás, com a criação de mecanismos para permitir a entrada irregular de embarcações e equipamentos.

Já a terceira frente estava relacionada ao recebimento de vantagens indevidas por meio de operadores portuários, consolidando um sistema contínuo de irregularidades no comércio exterior.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.

Operação internacional contra abuso infantil

Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou uma operação de grande escala contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Mais de 500 policiais federais atuaram em todos os estados brasileiros, com apoio de forças de segurança estaduais e cooperação de 15 países.

Foram cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, com foco na identificação e prisão de suspeitos, muitos deles ligados a crimes cometidos no ambiente digital.

Atuação global e combate contínuo

A operação contou com ações em países como Argentina, Espanha, França, México e Uruguai, entre outros. Segundo dados da Polícia Federal, somente em 2026 já foram cumpridos mais de 450 mandados de prisão contra foragidos por crimes sexuais.

Ao comentar as ações, Lula afirmou: “Por ações como esta que nós fortalecemos a PF. Na última semana, anunciamos a contratação de 1000 novos policiais. Seguimos firmes no enfrentamento ao crime e na proteção da sociedade brasileira”.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça duas grandes operações de combate ao crime: uma contra um esquema bilionário no porto do Rio de Janeiro e outra, de dimensão internacional, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes.



Em ação conjunta da Polícia Federal, Receita… pic.twitter.com/jpyXhMfj25 — Lula (@LulaOficial) April 28, 2026