Celina busca aval de Lula para empréstimo ao BRB

247 - A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), decidiu recorrer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para obter aval do governo federal a um empréstimo destinado ao Banco de Brasília (BRB), em meio à maior crise financeira da história da instituição. A medida visa acelerar a liberação de crédito e garantir a estabilidade do banco, com possibilidade de financiamento de até R$ 6,6 bilhões, segundo o Metrópoles.

O pedido será formalizado por meio de ofício encaminhado ao Palácio do Planalto na quarta-feira (29), com a oferta de bens do Governo do Distrito Federal (GDF) como garantia e a justificativa de risco ao sistema financeiro.

Pedido formal e expectativa de resposta

Celina Leão afirmou esperar sensibilidade do presidente diante da situação e demonstrou confiança no trâmite institucional. “A gente espera que ele tenha a sensibilidade”, declarou.

A governadora também destacou que o processo segue os procedimentos necessários junto aos órgãos reguladores. “Cabe a mim como governadora encaminhar o ofício e pedir uma audiência para discutir a situação. É um gesto formal, mas a gente espera que seja acatado também pelo presidente. Até pela formalização, porque tudo está sendo seguido conforme aquilo que nós havíamos encaminhado para o Banco Central. Eu tenho certeza que nós seremos atendidos”, afirmou.

Crise financeira no BRB

O BRB enfrenta um cenário crítico após prejuízos relacionados a operações com o Banco Master. Auditoria interna identificou que cerca de R$ 13,3 bilhões em carteiras adquiridas estavam “total ou majoritariamente desprovidos de lastro”, o que agravou a situação financeira da instituição.

Diante disso, o banco busca reforçar seu capital e liquidez, com a estratégia de captar recursos por meio de empréstimos, seja junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou por meio de consórcio de bancos, além da venda de ativos.

Apoio e articulação política

O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, demonstrou confiança em um entendimento entre o governo distrital e o federal. “Tem algo que eu tenho defendido com muita veemência: creio que, com a sensibilidade e o protagonismo da Celina e do presidente Lula, eles possam chegar ao entendimento para que ele possa dar aval. Os interesses do sistema financeiro nacional e do BRB em especial – porque envolve muito aspecto social – precisam estar acima dos interesses políticos. Pelo que conheço os dois, creio que vão chegar ao entendimento para o aval do Tesouro”, afirmou ao Metrópoles.

Críticas e questionamentos

A iniciativa também gerou reações no cenário político do Distrito Federal. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pré-candidato ao governo do DF, Ricardo Cappelli (PSB), criticou a proposta em publicação nas redes sociais.

“A CONTA É SUA? Celina quer pegar empréstimo de quase 7 bilhões e empurrar para o POVO PAGAR as fraudes no BRB. Quer ainda que LULA seja o fiador. O procurador geral do DF pediu DEMISSÃO porque disse que isso é ilegal, que o GDF não tem limite para isso. Cadê o dinheiro DESVIADO?”, escreveu Cappelli.

A manifestação amplia o debate político em torno da medida, que envolve não apenas a recuperação financeira do BRB, mas também questionamentos sobre responsabilidade fiscal e impactos para a população do Distrito Federal.