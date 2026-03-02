Lula deve adiar visita aos EUA após ataques contra o Irã

247 - A viagem de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington pode ser adiada em razão da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Integrantes do governo brasileiro já consideram praticamente certo que o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ocorrerá no prazo inicialmente previsto.

De acordo com informações publicadas pelo blog da jornalista Ana Flor, no G1, três assessores próximos de Lula relataram que a expectativa agora é aguardar “dias ou semanas” antes de definir uma nova data. Segundo a apuração, embora não houvesse um dia oficialmente marcado, o Palácio do Planalto trabalhava com a possibilidade de a visita ocorrer em março.

Auxiliares do presidente e o próprio Itamaraty confirmaram que o cenário mudou diante do agravamento das tensões no Oriente Médio. A avaliação interna é de que a agenda poderá ser transferida para o fim de março ou até abril, dependendo da evolução do conflito.

O governo dos Estados Unidos também não havia apresentado sugestões formais de datas para o encontro, apesar de Donald Trump ter mencionado, em conversa recente com Lula, a intenção de realizar uma visita de Estado em Washington.

Fontes do governo brasileiro ressaltaram, no entanto, que o diálogo entre Brasília e a gestão de Trump permanece ativo. Segundo esses interlocutores, o canal direto de comunicação entre os dois presidentes não foi afetado pelos desdobramentos internacionais.

A tensão geopolítica se intensificou após ações militares que atingiram o Irã. Em retaliação, o país lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases norte-americanas em diferentes pontos do Oriente Médio. Os ataques também atingiram o topo da liderança iraniana, resultando na morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, fato confirmado pelo próprio governo iraniano horas depois.

Desde então, a região vive um momento de instabilidade, com repercussões diplomáticas e estratégicas que impactam diretamente compromissos internacionais. Nesse contexto, a agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos acabou sendo afetada, ainda que as tratativas políticas entre Lula e Donald Trump sigam em curso.