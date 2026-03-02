Sobe para 4 o número de militares dos EUA mortos pelo Irã

247 - Um quarto integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos morreu após não resistir aos ferimentos sofridos no ataque atribuído ao Irã, informou o Comando Central dos EUA (CENTCOM). A morte amplia o número de vítimas norte-americanas na ofensiva registrada no Kuwait.

Segundo comunicado publicado pelo próprio CENTCOM na rede social X, “Até as 7h30 (horário do leste dos EUA) de 2 de março, quatro militares dos Estados Unidos foram mortos em ação”. A nota acrescenta: “O quarto militar, que ficou gravemente ferido durante os ataques iniciais do Irã, acabou sucumbindo aos ferimentos”.

De acordo com informações divulgadas pela CNN, o militar morreu em decorrência do mesmo ataque ocorrido no Kuwait que já havia provocado a morte de outros três integrantes das forças americanas. Um funcionário do governo dos Estados Unidos e uma fonte com conhecimento da situação confirmaram à emissora que todas as vítimas foram atingidas na mesma ação.

O Comando Central dos EUA também informou que as identidades dos militares mortos não serão divulgadas imediatamente. Conforme o protocolo oficial, os nomes serão mantidos em sigilo por 24 horas, período necessário para a notificação formal dos familiares.

O episódio marca uma escalada nas tensões envolvendo forças norte-americanas na região e amplia a gravidade do confronto desencadeado pelos ataques iniciais atribuídos ao Irã, que resultaram em baixas entre militares destacados no Oriente Médio.