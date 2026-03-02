Órgão da ONU não vê indícios de danos a instalações nucleares do Irã

247 - A agência nuclear das Nações Unidas informou que não recebeu qualquer indicação de que instalações nucleares do Irã tenham sido atingidas em recentes ações militares atribuídas aos Estados Unidos e a Israel. A declaração foi feita pelo diretor-geral do órgão, Rafael Grossi, em meio a versões divergentes sobre possíveis danos ao complexo nuclear de Natanz.

As informações foram divulgadas pela Reuters, que acompanhou as manifestações durante reunião do conselho de governadores da agência da ONU, composto por 35 países. Segundo a agência, o posicionamento oficial contrasta com a fala do embaixador iraniano junto ao organismo, que afirmou que a instalação de Natanz teria sido alvo de ataques.

De acordo com Grossi, o órgão de fiscalização nuclear não identificou qualquer evidência de que instalações tenham sido atingidas. Ele afirmou que “era possível que algo tivesse acontecido”, mas ressaltou que a agência não observou nada semelhante aos ataques militares realizados por Israel e pelos Estados Unidos contra locais nucleares iranianos em junho passado.

Mais cedo, o embaixador do Irã na agência, Reza Najafi, declarou que o complexo nuclear de Natanz foi alvo de uma operação militar conjunta conduzida pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica. “Atacaram novamente ontem as instalações nucleares pacíficas e protegidas do Irã”, afirmou o diplomata a jornalistas durante a reunião do conselho de governadores.

Questionado pela Reuters sobre quais estruturas teriam sido atingidas, Najafi respondeu de forma direta: “Natanz”.

O complexo nuclear de Natanz é uma das principais instalações do programa nuclear iraniano e já esteve no centro de tensões internacionais em episódios anteriores. Até o momento, a agência da ONU sustenta que não há confirmação técnica de danos recentes às instalações nucleares do país.