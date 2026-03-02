Instalação nuclear de Natanz é atacada por EUA e Israel, diz Irã

247 - A principal instalação nuclear do Irã em Natanz foi atingida em operações militares conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica, segundo informou nesta segunda-feira (2) o embaixador iraniano junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), segundo a agência Reuters.

A declaração foi feita em Viena, durante reunião do conselho de governadores da AIEA, órgão composto por 35 países. O representante iraniano Reza Najafi afirmou que o complexo nuclear foi alvo direto das ações militares recentes.

“Novamente eles atacaram as instalações nucleares pacíficas e sob salvaguardas do Irã ontem”, declarou Najafi a jornalistas à margem do encontro. Questionado pela Reuters sobre quais unidades haviam sido atingidas, ele respondeu de forma direta: “Natanz”.

O complexo de Natanz é considerado uma das principais estruturas do programa nuclear iraniano e tem sido, ao longo dos anos, foco de tensões diplomáticas e episódios de sabotagem. A instalação opera sob monitoramento da AIEA, órgão responsável por supervisionar atividades nucleares para assegurar que não haja desvio para fins militares.

As declarações do embaixador ocorreram no contexto de novas operações militares atribuídas aos Estados Unidos e a Israel, ampliando a tensão regional e reacendendo o debate internacional sobre o programa nuclear iraniano e a segurança das instalações monitoradas pela agência da ONU.