Lula diz que terceiro governo superou 2003 e cobra continuidade

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, ao fazer um balanço do governo, que sua terceira gestão à frente do Palácio do Planalto superou, em termos de conquistas sociais, o primeiro mandato, iniciado em 2003.

"Se você for analisar o que aconteceu nos últimos três anos e quatro meses no país, houve muito mais conquistas do que no meu primeiro mandato", disse Lula, em entrevista ao programa Calma Urgente, no canal Estúdio Fluxo.

"Agora tivemos que reconquistar para fazer a mesma coisa", acrescentou o presidente, lembrando que tudo isso "é pouco" diante das necessidades urgentes do povo brasileiro.

Ao mesmo tempo, Lula destacou que uma eventual reversão no governo comprometeria a continuidade dos avanços sociais. "A única chance de melhorar é não permitir que destruam isso tudo mais uma vez", disse Lula.