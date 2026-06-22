Lula é aprovado por 44% e desaprovado por 50%, diz Ipsos/Ipec

247 - A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcança 50% dos brasileiros, enquanto 44% aprovam a forma como o chefe do Executivo conduz o país, segundo pesquisa Ipsos/Ipec divulgada nesta terça-feira (22).

De acordo com a pesquisa, outros 6% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar sobre a atuação do governo federal. O resultado indica um cenário de estabilidade em relação ao levantamento anterior, realizado em março deste ano.

Na pesquisa passada, a aprovação da gestão Lula era de 43%, enquanto a desaprovação chegava a 51%. Segundo a Ipsos/Ipec, as oscilações registradas entre os dois levantamentos estão dentro da margem de erro, o que impede a caracterização de uma mudança significativa no quadro de avaliação do governo.

Além de medir os índices de aprovação e desaprovação, o estudo também investigou a avaliação qualitativa da administração federal. Nesse indicador, 32% dos entrevistados classificaram o governo como “ótimo” ou “bom”, uma queda de um ponto percentual em comparação ao levantamento de março.

Já a parcela da população que considera a gestão “ruim” ou “péssima” passou de 40% para 38%, registrando uma leve redução. Por sua vez, 28% dos entrevistados avaliaram o governo como “regular”.