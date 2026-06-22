Lula entrega equipamento de radioterapia em São Paulo, Ceará e Mato Grosso

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), participam na terça-feira (23) da entrega de um acelerador linear de alta tecnologia ao Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. O equipamento de radioterapia deve ampliar o acesso de pacientes com câncer a tratamentos mais rápidos e qualificados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma unidade considerada referência em serviços de alta complexidade na região.

A entrega integra o programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do governo federal voltada à redução do tempo de espera por atendimento especializado no SUS. Além do equipamento destinado ao Hospital Santa Marcelina, outras duas cidades também serão contempladas simultaneamente com novos aceleradores lineares: Fortaleza, no Ceará, e Sinop, no Mato Grosso.

Acelerador linear reforça tratamento contra o câncer

O acelerador linear é um equipamento utilizado em tratamentos de radioterapia, especialmente no combate ao câncer. A tecnologia permite direcionar a radiação às células tumorais, contribuindo para tornar o tratamento mais preciso e eficiente.

No caso do Hospital Santa Marcelina, a chegada do novo aparelho deve fortalecer a capacidade de atendimento oncológico na Zona Leste de São Paulo, uma das regiões mais populosas da capital paulista. A medida busca reduzir deslocamentos, ampliar a oferta de sessões de radioterapia e melhorar o acesso de pacientes que dependem da rede pública de saúde.

Programa Agora Tem Especialistas mira filas do SUS

As entregas fazem parte da estratégia do programa Agora Tem Especialistas, criado para enfrentar gargalos históricos do SUS em áreas de média e alta complexidade. A iniciativa tem como foco reduzir o tempo de espera por consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados.

Na oncologia, a ampliação da oferta de equipamentos de radioterapia é considerada uma etapa importante para acelerar o início do tratamento e qualificar o atendimento aos pacientes diagnosticados com câncer. A descentralização desses serviços também busca aproximar a estrutura de saúde das regiões onde há maior demanda.