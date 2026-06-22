Lula anuncia R$ 140 bilhões para a indústria nacional

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, de uma cerimônia pelos 74 anos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), marcada por anúncios voltados ao fortalecimento da indústria nacional, à inovação, à transição ecológica e ao desenvolvimento sustentável, incluindo um pacote de R$ 140 bilhões para a Nova Indústria Brasil.

O novo aporte será destinado à política industrial lançada pelo governo federal para impulsionar setores considerados estratégicos da economia. Do total anunciado, R$ 102,5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES e R$ 37,5 bilhões pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Com esses recursos, a Nova Indústria Brasil ultrapassará R$ 750 bilhões em valores disponíveis para investimentos no período entre 2023 e 2026.

Nova Indústria Brasil mira setores estratégicos

A Nova Indústria Brasil contempla áreas consideradas centrais para o desenvolvimento produtivo e tecnológico do país. Entre os segmentos previstos estão fertilizantes, máquinas agrícolas, insumos farmacêuticos ativos, biofármacos, terapias avançadas, mobilidade sustentável, inteligência artificial, audiovisual, minerais críticos e tecnologias duais.

Segundo o governo, os investimentos têm como objetivo reforçar a soberania produtiva nacional, estimular a inovação e ampliar a competitividade da indústria brasileira. A estratégia também busca reduzir gargalos em cadeias produtivas relevantes e apoiar setores com potencial de impacto econômico, tecnológico e ambiental.

A cerimônia também marca o lançamento do portal Investe Indústria Brasil, plataforma desenvolvida pela ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial). A ferramenta funcionará como um mapa da política industrial, reunindo informações sobre intenções de investimento e gargalos setoriais. A ABDI receberá dados de empresas ligadas aos focos da Nova Indústria Brasil e fará o acompanhamento das demandas de cada setor.

Restauração florestal e créditos de carbono

Outro anúncio previsto no evento é a divulgação dos resultados do primeiro leilão do ProFloresta+, iniciativa conjunta do BNDES e da Petrobras para a compra de créditos de carbono de alta integridade gerados por projetos de restauração ecológica em áreas degradadas da Amazônia.

Três empresas foram selecionadas para fornecer cinco milhões de créditos de carbono, vinculados a projetos de restauração com espécies nativas no bioma amazônico. A iniciativa deve mobilizar cerca de R$ 450 milhões em investimentos apenas em plantio.

O ProFloresta+ também prevê a geração de 6,3 mil empregos verdes, o plantio de mais de 25 milhões de árvores nativas e a captura de 5 milhões de toneladas de carbono. A ação integra a agenda de transição ecológica e desenvolvimento sustentável anunciada durante a comemoração dos 74 anos do BNDES.

BNDES e Petrobras firmam parceria em minerais críticos

Na área de minerais críticos e estratégicos, BNDES e Petrobras vão formalizar uma parceria voltada à construção de iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O foco será em cadeias ligadas à transição energética e aos setores de óleo e gás.

A cooperação permitirá a troca de informações e a realização de análises sobre lacunas de capacidade produtiva ou tecnológica. Também serão avaliados projetos em execução, iniciativas em desenvolvimento e novas ações que possam contribuir para o avanço das cadeias associadas à transição energética e ao setor de óleo e gás.

O tema dos minerais críticos vem sendo tratado como um eixo importante da política industrial, por sua relação com tecnologias de energia limpa, infraestrutura produtiva e inovação. A parceria anunciada busca aproximar instrumentos de financiamento, conhecimento técnico e planejamento de longo prazo.

Financiamento de R$ 340 milhões para bicicletas elétricas

A cerimônia também incluirá o anúncio da aprovação de um financiamento de R$ 340 milhões do BNDES para a Tembici. Os recursos serão usados para a compra de até 85 mil bicicletas elétricas, que serão alugadas a entregadores de plataformas digitais.

O projeto será realizado com recursos do Fundo Clima e em parceria com o iFood. De acordo com as informações divulgadas, as e-bikes terão custo 25% menor do que o valor atual para os trabalhadores. A medida pretende ampliar o acesso à micromobilidade elétrica, aumentar a produtividade e a rentabilidade dos entregadores e reduzir custos operacionais.

A iniciativa prevê a aquisição de 42,5 mil bicicletas elétricas até o fim de 2027. Outras 42,5 mil unidades serão destinadas à reposição da frota até 2031. As bicicletas poderão ser utilizadas tanto nas atividades de entrega quanto nos deslocamentos cotidianos dos trabalhadores.

Além do impacto social, o projeto deverá contribuir para evitar a emissão de 107,2 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente até 2032. A ação também busca impulsionar a cadeia produtiva nacional, já que as bicicletas serão fabricadas no Brasil.

Anúncios reforçam agenda de indústria, inovação e clima

Os anúncios realizados no aniversário de 74 anos do BNDES reúnem iniciativas em diferentes frentes da política econômica e ambiental do governo. O pacote combina crédito para a indústria, instrumentos de inovação, restauração florestal, minerais críticos e alternativas de transporte sustentável.

Com o novo aporte para a Nova Indústria Brasil, o governo amplia a disponibilidade de recursos para projetos produtivos até dezembro de 2026. A agenda anunciada no Rio de Janeiro busca associar desenvolvimento industrial, competitividade, transição energética e geração de empregos em setores estratégicos para a economia brasileira.