Lula e Kassab têm novo encontro diante da pressão interna no PSD por apoio ao ex-presidente no 1º turno

Na reunião, Kassab reiterou que o candidato do PSD é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que só sairá da disputa se quiser edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, se encontraram mais uma vez na noite de segunda-feira (7) em São Paulo, na sede do PT. A reunião acontece em meio a pressão interna no PSD para que o partido abra mão da candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao Palácio do Planalto e apoie o petista já no primeiro turno.

Segundo o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA), ouvido pela Folha de S. Paulo, o encontro se deu em tom cordial e Kassab reafirmou que Pacheco só não será candidato à Presidência da República se não quiser.

Pacheco tem dado sinais de que não está empolgado com a disputa pelo Planalto e que optará por garantir sua reeleição como presidente do Congresso Nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula tem buscado cada vez mais se aproximar do PSD em busca de apoio, com o objetivo de liquidar a eleição já no primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE