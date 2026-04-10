Lula e Motta articulam reunião sobre fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), articulam uma reunião para discutir o fim da escala de trabalho 6x1 e alinhar propostas que preveem a adoção do modelo 5x2. O encontro ocorre em meio a divergências recentes sobre o envio de projetos ao Congresso e a tramitação das medidas.

Segundo o jornal O Globo, a reunião ainda não tem data definida, mas deve acontecer em breve, diante da pressão política e social em torno do tema. A pauta ganhou força após o governo anunciar, mais de uma vez, que pretende encaminhar com urgência um projeto de lei sobre o assunto.

Estratégia inclui projeto com urgência

Além da PEC, o envio de um projeto de lei com urgência pelo Executivo é visto como alternativa para acelerar a tramitação. Nesse formato, a proposta passa a ter prazo para análise e pode travar a pauta da Câmara caso não seja votada dentro do período estabelecido.

Ruídos entre governo e Câmara

O encontro entre Lula e Motta foi adiado devido a conflitos de agenda. O presidente da Câmara cancelou uma viagem aos Estados Unidos, onde participaria de um evento na Universidade de Harvard, para acompanhar votações importantes na Casa.

Entre os compromissos previstos estão a sabatina e a votação de candidatos ao Tribunal de Contas da União (TCU), além da análise, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da mudança na jornada de trabalho.

As discussões também foram impactadas por declarações divergentes. Hugo Motta afirmou ter sido informado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (CE), de que o envio de um novo projeto havia sido descartado. O Palácio do Planalto, no entanto, negou a informação e reafirmou a intenção de encaminhar a proposta.

Proposta de jornada 5x2 ganha força no Congresso

No dia seguinte às declarações, Lula afirmou em entrevista que enviaria o projeto ainda nesta semana, o que não ocorreu até o momento. Nesta sexta-feira (10), o presidente cumpre agenda em São Paulo, o que também contribuiu para o atraso.

A PEC em análise na CCJ prevê a redução da jornada semanal com a adoção da escala 5x2, em que o trabalhador atua cinco dias e folga dois. A proposta tem forte apelo popular e é considerada estratégica pelo governo, especialmente em ano eleitoral. Hugo Motta também já indicou interesse em avançar com a pauta, com possibilidade de votação no plenário ainda no primeiro semestre.



