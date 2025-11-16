Lula envia mensagem de incentivo aos participantes do Enem: “a educação abre portas que mudam vidas”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais, neste domingo, para desejar boa prova aos estudantes que participam do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Lula relembrou que, quando jovem, não teve a oportunidade de ingressar no ensino superior e afirmou que a educação “abre portas que mudam vidas”.

O presidente reforçou que acredita que a formação educacional é o “maior patrimônio” que mães e pais podem oferecer aos filhos. Ele escreveu que “é ela que abre caminhos e permite escolhas”, ressaltando o papel transformador do ensino no projeto de vida de cada estudante.

Em sua mensagem, Lula também retomou políticas lançadas durante sua gestão voltadas a garantir permanência escolar, como o programa Pé-de-Meia, direcionado a jovens de baixa renda. “Sigo trabalhando para garantir escola de qualidade, oportunidades reais e políticas públicas como o Pé-de-Meia, para que ninguém desista de estudar”, afirmou o presidente. Ele acrescentou que teve a oportunidade de ser “o presidente que mais investiu em educação, em universidades, em Institutos Federais e em oportunidades” para a juventude.

O segundo dia do Enem ocorre em todo o país, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba — onde as provas foram remarcadas para 30 de novembro e 7 de dezembro — e do município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, que aplicará o exame em 16 e 17 de dezembro. Os portões foram fechados às 13h e as provas começaram às 13h30, no horário de Brasília.

A etapa deste domingo reúne 90 questões objetivas distribuídas entre ciências da natureza e matemática. No último dia 9, os candidatos responderam às perguntas de linguagens, ciências humanas e produziram a redação. A movimentação em locais de prova registrou episódios de pressa e tensão, incluindo casos de estudantes que correram para entrar antes do fechamento dos portões.