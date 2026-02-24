Lula evita tensão entre EUA e Irã e diz que Brasil mira comércio com Emirados no Oriente Médio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (24) que não pretende tratar do possível confronto entre Estados Unidos e Irã durante sua próxima visita a Abu Dhabi. A declaração foi feita em Seul, na Coreia do Sul, e divulgada pelo InfoMoney.

Questionado se buscaria discutir uma saída pacífica para o iminente embate entre os EUA e o país persa, Lula respondeu que sua agenda nos Emirados Árabes Unidos estará centrada nas relações bilaterais. “Eu não vou discutir a guerra com o Irã. Não sou representante da ONU. Eu vou discutir a relação comercial e política entre o Brasil e os Emirados Árabes. Nós não estamos precisando de guerra, estamos precisando de paz, de investimento e desenvolvimento”, destacou o presidente.

Na sequência, reforçou que sua prioridade será a pauta brasileira. “Não estou preocupado com o que os EUA vão fazer com o Irã. Estou preocupado com o que o Brasil vai fazer com os Emirados Árabes”, concluiu.

A fala indica uma inflexão no tom adotado pelo governo brasileiro diante de crises internacionais recentes. Em ocasiões anteriores, Lula fez críticas públicas à guerra na Ucrânia, aos ataques em Gaza e às tentativas de intervenção dos Estados Unidos em diferentes conflitos globais.

A declaração ocorre às vésperas de um encontro previsto entre Lula e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, agendado para março. A reunião deverá acontecer em um contexto de novas tarifas globais impostas pelos EUA, que, segundo o noticiário, têm impacto menor sobre o Brasil em comparação com o tarifaço anterior.

Ao sinalizar foco nas relações comerciais com os Emirados Árabes Unidos, o presidente brasileiro enfatiza uma agenda voltada a investimento e desenvolvimento, em meio a um cenário internacional marcado por tensões diplomáticas e disputas econômicas.