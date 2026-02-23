Estados Unidos intensificam mobilização militar contra o Irã

247 - O ex-assessor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Douglas Macgregor, escreveu na plataforma X, ex-Twitter que é iminente a guerra aérea e de mísseis contra dos EUA contra o Irã. Ele destaca que o deslocamento de 100 aviões-tanque, além de dezenas de aeronaves de reabastecimento e dos grupos de ataque com porta-aviões e aeronaves de caça, sugerem uma operação muito maior e de duração mais longa.

O uso de aeronaves de reabastecimento em grande número costuma estar associado a operações aéreas de longo alcance, permitindo ampliar o tempo de voo e a capacidade de ataque de caças e bombardeiros. Ao mencionar esse contingente específico, o ex-assessor sugere que a movimentação vai além de uma operação pontual.

Toda essa mobilização, segundo Macgregor, sinaliza uma ofensiva aérea e de mísseis contra o Irã com duração estendida.