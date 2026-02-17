Khamenei desafia Trump e ameaça afundar porta-aviões dos EUA perto do Irã

247 - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta terça-feira (17) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não será capaz de derrubar a República Islâmica. Em um discurso pronunciado em Teerã, Khamenei também elevou o tom ao ameaçar o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln, que está em operação nas proximidades do território iraniano.

A informação foi publicada pelo g1, que destacou o momento de escalada de tensão entre Washington e Teerã, em meio à intensificação da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e às tratativas sobre o programa nuclear iraniano.

Durante o pronunciamento, Khamenei mencionou diretamente as declarações recorrentes de Trump sobre a superioridade militar norte-americana e afirmou que até mesmo grandes forças podem sofrer derrotas devastadoras. “O presidente dos EUA diz que o Exército deles é o mais forte do mundo, mas o Exército mais forte do mundo às vezes pode levar um golpe tão forte que não consegue se levantar. (...) Mais perigoso que o porta-aviões deles é a arma que pode enviá-lo ao fundo do mar”, declarou.

A ameaça foi direcionada ao USS Abraham Lincoln, que integra o reforço militar norte-americano enviado para a região desde janeiro, quando Trump intensificou sua política de pressão contra o Irã.

Trump tem alternado suas falas entre ameaças e declarações que sugerem disposição para negociações. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos afirmou que participaria “indiretamente” das conversas e voltou a pressionar Teerã com advertências caso não haja acordo.

“Estarei envolvido indiretamente nas negociações, vamos ver o que vai acontecer. Acho que eles são maus negociadores, porque poderíamos ter tido um acordo em vez de enviar os B-2 para destruir o potencial nuclear deles. E tivemos que enviar os B-2”, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One. Em seguida, reforçou a ameaça: “Não acho que eles queiram as consequências de não fechar um acordo”, concluiu.