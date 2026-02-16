Netanyahu cobra de Trump desmonte total do programa nuclear do Irã

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (15), que alertou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de que qualquer eventual acordo nuclear entre Washington e Teerã inclua o desmantelamento completo da infraestrutura nuclear iraniana, e não apenas a suspensão do enriquecimento de urânio.

As declarações foram feitas durante discurso na Conferência Anual de Presidentes das Principais Organizações Judaicas Americanas, em Jerusalém, segundo reportagem da agência Reuters. O tema ganha relevância diante da previsão de uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã marcada para esta semana.

Netanyahu disse que mantém ceticismo quanto à possibilidade de um entendimento duradouro com Teerã, mas reforçou que, para Israel, o ponto central é impedir qualquer capacidade futura de enriquecimento. Segundo ele, um eventual pacto deveria incluir a remoção do material enriquecido do território iraniano.

Em sua fala, o premiê foi enfático ao exigir o desmonte estrutural do programa nuclear do Irã. “Não deve haver capacidade de enriquecimento – não se trata de interromper o processo de enriquecimento, mas sim de desmantelar os equipamentos e a infraestrutura que permitem o enriquecimento em primeiro lugar”, declarou.

A nova fase de conversas ocorre após Estados Unidos e Irã retomarem negociações neste mês, em uma tentativa de encerrar uma disputa que se arrasta há décadas em torno do programa nuclear iraniano e evitar uma escalada militar na região. De acordo com a Reuters, autoridades americanas afirmaram que Washington enviou um segundo porta-aviões ao Oriente Médio e se prepara para a possibilidade de uma campanha militar prolongada caso o diálogo fracasse.

Ainda segundo a reportagem, um diplomata iraniano afirmou no domingo que Teerã busca um acordo nuclear que gere benefícios econômicos para ambos os países.

Destruição de túneis em Gaza

No mesmo discurso, Netanyahu também comentou a ofensiva israelense em Gaza e disse que Israel ainda precisa “concluir a tarefa” de destruir todos os túneis subterrâneos existentes no território palestino.

O primeiro-ministro declarou que as forças israelenses já desmantelaram cerca de 150 quilômetros de túneis, de um total estimado em aproximadamente 500 quilômetros. A rede subterrânea é apontada por Israel como um dos principais elementos estratégicos utilizados pelo Hamas.