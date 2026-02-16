Chanceler iraniano se reúne com chefe da AIEA antes de negociações com Washington sob tensão militar crescente

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, desembarcou em Genebra nesta segunda-feira (16), para participar da segunda rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos, considerada decisiva para reduzir tensões e evitar um novo confronto militar no Oriente Médio. A expectativa é de que os encontros ocorram em meio ao aumento da pressão militar norte-americana na região.

Segundo a emissora Al Jazeera, o próprio Araghchi afirmou que chega à Suíça com propostas concretas para tentar avançar em um entendimento com Washington.

“Estou em Genebra com ideias concretas para alcançar um acordo justo e equitativo”, escreveu o chanceler iraniano na rede social X. Ele acrescentou: “O que não está em discussão: submissão diante de ameaças.”

As tratativas entre Teerã e Washington foram retomadas no início deste mês, na tentativa de superar um impasse que se arrasta há décadas em torno do programa nuclear iraniano. Paralelamente às negociações diplomáticas, os Estados Unidos intensificaram sua presença militar na região, enviando navios de guerra, incluindo um segundo porta-aviões, em um movimento descrito como parte de esforços para evitar uma escalada bélica.

Antes do início formal das conversas com a delegação norte-americana, Araghchi se reuniu com Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O chanceler declarou que sua equipe de especialistas nucleares aguardava uma “discussão técnica aprofundada”.

A AIEA tem solicitado acesso a instalações nucleares iranianas que foram bombardeadas pelos Estados Unidos e por Israel durante a guerra de 12 dias ocorrida em junho. De acordo com Teerã, há risco potencial de radiação nos locais atingidos, o que exigiria a adoção de um protocolo oficial específico para viabilizar inspeções em áreas onde, segundo alegações, pode haver urânio altamente enriquecido soterrado sob escombros.

Em entrevista à agência estatal IRNA, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que a AIEA terá papel relevante nas próximas negociações mediadas entre o Irã e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, reiterou críticas de Teerã a Grossi por não ter condenado os ataques a instalações nucleares iranianas protegidas por salvaguardas da agência no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

Além das reuniões com representantes norte-americanos e com o chefe da AIEA, Araghchi também deverá se encontrar com o chanceler de Omã, Badr bin Hamad al-Busaidi. O diplomata omanita atuou como mediador na primeira rodada de negociações entre os dois países, realizada após o conflito recente.