Irã elogia avanço em negociações nucleares com os EUA em Omã

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, classificou nesta sexta-feira (6) como um “bom começo” as negociações realizadas com os Estados Unidos em Omã, informou a Sputnik.

As negociações entre os Estados Unidos e o Irã foram encerradas em Omã, informou o Axios mais cedo nesta sexta-feira (6), citando uma fonte. Este foi o primeiro encontro após uma pausa de vários meses no processo de negociações, em razão da fase aberta do conflito entre Irã e Israel em junho de 2025. Irã e EUA já haviam realizado cinco rodadas de consultas. A reportagem do Axios informou ainda que as partes devem realizar outra rodada de negociações nos próximos dias.

“Este foi um bom começo para as negociações”, afirmou Araghchi após as conversas sobre o programa nuclear iraniano. Segundo o chanceler, Teerã e Washington concordaram em dar continuidade às negociações, mas antes realizarão consultas em suas respectivas capitais.

“A desconfiança que surgiu durante este período [após o conflito de junho de 2025] é muito significativa. Essa desconfiança é um desafio para as negociações, e precisamos superá-la para desenvolver uma estrutura para novas conversas”, disse Araghchi, acrescentando que, se o atual processo diplomático continuar, as partes poderão elaborar o marco necessário para o diálogo na próxima rodada.

Ameaça militar

Mais cedo, a NBC News informou, citando autoridades dos EUA, que a administração do presidente Donald Trump ainda não formou um entendimento claro sobre o que Washington espera alcançar caso tenha início uma ação militar contra o Irã.

Em 4 de fevereiro, Trump afirmou que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, “deveria estar muito preocupado”, ameaçando fazer “coisas muito ruins” ao país caso decida retomar seu programa nuclear em novas instalações.

Em janeiro, Trump disse que uma “armada maciça” estava a caminho do Irã e acrescentou que esperava que Teerã concordasse em negociar e assinar um acordo “justo e equilibrado” que envolvesse o abandono completo de armas nucleares. O presidente advertiu que, caso não fosse alcançado um acordo sobre o programa nuclear iraniano, qualquer futuro ataque dos EUA ao país seria “muito pior” do que os anteriores.