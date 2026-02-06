Negociações entre EUA e Irã começam em Omã em meio a novas tensões diplomáticas

247 - As negociações entre os Estados Unidos e o Irã tiveram início nesta sexta-feira (6) em Mascate, capital de Omã, em um momento marcado por novas tensões entre Washington e Teerã e por ameaças envolvendo um possível ataque norte-americano contra a nação persa. A informação foi divulgada pela RT Brasil.

Segundo o que foi reportado, a delegação iraniana é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araghchi. Já os Estados Unidos estão representados pelo enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff.

O início das conversas acontece em meio ao agravamento do clima diplomático entre os dois países, impulsionado por recentes episódios de tensão e declarações de Washington, incluindo ameaças do presidente norte-americano relacionadas à possibilidade de um ataque contra o Irã.

Ainda não foram divulgados detalhes adicionais sobre os temas específicos tratados no encontro, mas o contexto em que a reunião ocorre indica que o diálogo se desenvolve sob forte pressão política e militar, refletindo a escalada das disputas entre os dois governos.