Irã e EUA realizam na sexta-feira nova rodada de negociações

247 - O Irã anunciou que realizará negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear na sexta-feira (6), em Omã, informou a agência HispanTV.

A informação foi confirmada por autoridades iranianas, que marcaram o encontro na capital omanita, Muscat, como uma tentativa de retomar o diálogo diplomático entre as duas potências, em meio a um cenário de tensão crescente na região.

Segundo a HispanTV, a rodada de conversas ocorre em um momento de forte pressão internacional, com foco central nas pressões sobre o programa nuclear iraniano. O diálogo visa discutir exclusivamente esse tema, evitando expandir a agenda para outras questões geopolíticas.O anúncio das negociações acontece em meio a intensas disputas diplomáticas e militares no Oriente Médio. Autoridades americanas, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiram declarações antes do encontro, ressaltando a necessidade de Teerã assumir compromissos claros sobre seu programa nuclear.

A definição de Omã como sede das conversas reflete a tradição do país em atuar como mediador em questões delicadas entre Teerã e Washington. As negociações, que derivam de múltiplos esforços diplomáticos nos últimos meses, foram reorganizadas após divergências iniciais sobre o formato e os temas a serem abordados.

O contexto geopolítico que envolve estas negociações é complexo. As tensões aumentaram nos últimos meses após confrontos militares e movimentos de forças militares dos Estados Unidos na região, elevando a urgência por uma solução diplomática que evite um conflito mais amplo.