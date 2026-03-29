Lula exalta atuação no BNDES no desenvolvimento do País

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou publicamente, nos últimos dias, os resultados recentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ressaltando o papel da instituição no estímulo à economia brasileira. Em publicação nas redes sociais e em fala durante evento oficial, o chefe do Executivo apontou números que, segundo ele, evidenciam a retomada do protagonismo do banco no financiamento ao desenvolvimento.

De acordo com as informações divulgadas pelo próprio presidente, o BNDES registrou, em 2025, lucro recorrente de R$ 15,2 bilhões — o maior da história — além de uma média de injeção de R$ 1 bilhão por dia na economia. Entre os anúncios recentes estão R$ 1,9 bilhão em financiamentos para o Espírito Santo, contratos de R$ 5,6 bilhões para projetos de mobilidade em São Paulo, ampliação de R$ 15 bilhões no programa Brasil Soberano e mais de R$ 5 bilhões em investimentos socioambientais e de infraestrutura no Rio de Janeiro.

Durante uma interação registrada em vídeo, Lula questionou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, sobre a evolução da instituição: “Qual é a diferença de quando você chegou no BNDES para agora? Quanto é que o BNDES colocava de investimento e quanto é que está colocando agora?”

BNDES, nos últimos 15 dias:



17/03 - BNDES tem lucro recorrente de R$ 15,2 bi em 2025, o maior da história. Injeção do BNDES na economia brasileira equivale a R$ 1 bilhão por dia em 2025



23/03 - BNDES anuncia R$ 1,9 bilhão em novos financiamentos para o Espírito Santo



25/03 -… pic.twitter.com/Dwdqks81ss March 29, 2026 Presidente Lula e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante





Em resposta, Mercadante destacou o crescimento das operações e a ampliação do crédito pelo banco. “Presidente, se a gente comparar os quatro anos anteriores com o que o BNDES faz hoje, nós praticamente mais do que dobramos todas as linhas de crédito em todos os setores importantes do país. O BNDES hoje está fazendo um bilhão de reais em indução ao crédito por dia, tem o segundo melhor resultado que todo sistema financeiro com 3 mil servidores públicos. Nosso resultado é maior que bancos privados com 70 a 80 ou 60 mil trabalhadores”, afirmou Mercadante.

Ele também ressaltou indicadores de desempenho da instituição: “É produtividade e eficiência no setor público, do servidor público que trabalha e produz e é tratado com dignidade. E hoje o BNDES tem uma inadimplência que é 0,06%, a menor de todo o mercado.”

Na sequência, Mercadante detalhou a atuação do banco no financiamento produtivo: “Colocamos 300 bilhões financiando indústria e esse ano passado 223 milhões para micro, pequena e média empresa porque nós temos um fundo garantidor. O banco empresta lá na ponta, nós estamos garantindo.” E concluiu: “Então pode, Presidente falou: ‘traga o BNDES de volta’. Lula voltou, BNDES voltou. Vai entregar cada vez mais pra vocês.”

Caravana Federativa leva investimentos ao Rio

A defesa da atuação do BNDES ocorre no contexto da participação de Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Caravana Federativa, realizada em Niterói, no Rio de Janeiro. O evento reúne órgãos federais para orientar gestores locais e anunciar investimentos em diversas áreas.

Na saúde, o governo federal confirmou a entrega de unidades odontológicas do programa Brasil Sorridente, ambulâncias do SAMU e equipamentos para unidades básicas, além de novos recursos para atendimento especializado. Na área de gestão, foram anunciadas cessões de imóveis públicos, regularização fundiária para milhares de famílias e repasses financeiros a municípios.

Também houve iniciativas voltadas à inclusão digital, com a entrega de 500 computadores recondicionados, e ao desenvolvimento rural, por meio de investimentos do Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando agricultores familiares no estado.

BNDES amplia presença em projetos estratégicos

Dentro do conjunto de anúncios, o BNDES aparece como um dos principais agentes financeiros. O banco realizou desembolso superior a R$ 1 bilhão para projetos de saneamento no Rio de Janeiro, com impacto em milhões de pessoas, incluindo obras de redução de perdas de água e expansão do tratamento de esgoto.

Outras iniciativas incluem investimentos em sustentabilidade urbana, como o Parque Lagoa de Itaipu, apoio a projetos sociais em comunidades e planos de adaptação climática em municípios como Maricá. Há ainda recursos previstos para a área da saúde, incluindo a centralização das unidades do INCA e a ampliação de hospitais regionais.