Lula inaugura centro de emergência 24h no Rio: “Isso não é favor, isso é respeito”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou, neste domingo (15), o novo Centro de Emergência 24 horas do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A entrega marca mais uma etapa do processo de reestruturação da unidade, viabilizado por meio de parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, formalizada em dezembro de 2024.

Ao discursar na cerimônia, Lula afirmou que a modernização do hospital representa a garantia de atendimento digno à população. “Era um sonho meu permitir que qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer peso, de qualquer religião, de qualquer time de futebol, não importa, basta que seja brasileiro ou brasileira, tenha o direito a um tratamento digno nesse país. É isso que nós estamos fazendo”, declarou.

O presidente ressaltou que a estrutura pública não deve nada a hospitais privados. “Quem olha essa estrutura de fora pensa que aqui é um hospital privado, e que aqui só pode entrar gente que pode pagar. Este é um hospital público, conveniado no acordo entre o governo federal e a prefeitura, com o dinheiro da prefeitura e o dinheiro da União – que vai colocar recursos por ano para a manutenção –, para que qualquer pessoa que chegue aqui, por mais humilde que seja, possa ser tratada como se fosse o presidente da República, com respeito, dignidade e tenha acesso às melhores coisas que a gente pode oferecer”, afirmou.

Ampliação da estrutura e reforço no atendimento

A reestruturação do Hospital Federal Cardoso Fontes contou com investimento federal de R$ 100 milhões para modernização e uso pleno da capacidade instalada. A unidade reabriu 40 leitos, reativou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico com 10 leitos e ampliou salas cirúrgicas, além de reforçar o quadro de profissionais em 57%.

O novo Centro de Emergência passa a operar com oito consultórios e seis salas de classificação de risco. Também houve ampliação da oferta de exames, como ultrassonografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais. O atendimento contempla pediatria, clínica médica, clínica geral e urologia, em ambientes climatizados e modernizados.

Em 2025, a taxa de ocupação de leitos atingiu 98%, ante 63% no ano anterior. Após o primeiro ano de reabertura, o hospital realizou mais de 17 mil atendimentos, retomou o funcionamento 24 horas, ampliou a enfermaria clínica de 27 para 60 leitos, instalou dois tomógrafos — um deles adaptado para pacientes obesos — e consolidou uma equipe de 2.241 profissionais.

Balanço da parceria

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a inauguração simboliza um ano de parceria entre União e Prefeitura do Rio para recuperar a rede federal na capital fluminense. “Após anos de emergências fechadas, falta de equipamentos, de profissionais e de sucateamento, devolvemos a rede de hospitais federais para seu verdadeiro dono: o povo da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Foram mais de R$ 1,4 bilhão de investimentos do governo do Brasil na recuperação dos seis hospitais federais, além dos institutos nacionais, que estarão funcionando com capacidade plena neste ano de 2026”, declarou.

Segundo Padilha, os recursos aplicados entre 2024 e 2025 incluem verbas do Programa Agora Tem Especialistas e do Teto MAC, voltadas à ampliação do acesso a serviços de média e alta complexidade, reabertura de leitos e modernização da infraestrutura.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, destacou que a municipalização do Cardoso Fontes e do Hospital Federal do Andaraí foi formalizada há um ano. “Há um ano, nós assinamos a municipalização de dois hospitais federais, Cardoso Fontes e o Hospital do Andaraí. Além dos recursos federais de R$ 300 milhões para investimentos, para que a gente pudesse dar dignidade à população no seu atendimento, o que o governo federal garantiu foi o custeio integral dessas duas unidade”, afirmou.

Além dos R$ 100 milhões destinados diretamente ao Cardoso Fontes, o governo federal repassou R$ 150 milhões ao município e assegurou R$ 610 milhões anuais por meio do Teto MAC para custeio de serviços de média e alta complexidade.

Aumento da produção hospitalar

Após ser incluído no Plano de Reestruturação de Hospitais Federais, o Hospital Federal Cardoso Fontes registrou aumento expressivo na produção entre 2024 e 2025. As cirurgias cresceram 70%, as internações 75,1%, os atendimentos de emergência 90,8% e os exames de imagem 84,3%.

O Hospital Federal do Andaraí, também sob gestão municipal, recebeu investimentos estruturantes. Em 2025, foram inauguradas novas instalações da cozinha hospitalar, com capacidade para 3,2 mil refeições diárias, e instalado um acelerador linear para radioterapia, com potencial para atender até 600 novos casos de câncer por ano, dentro do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS.

A entrega do novo Centro de Emergência 24 horas consolida a estratégia de recuperação da rede federal de saúde no Rio de Janeiro, com foco na ampliação do acesso e na qualificação do atendimento à população.