Lula inaugura nova sede do Instituto Federal Goiano em Catalão

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira (2) da inauguração da nova sede do Campus Catalão do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), em Goiás, uma obra de R$ 8,9 milhões que amplia a estrutura da unidade e fortalece a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A entrega faz parte das ações do Novo PAC voltadas à expansão e consolidação dos institutos federais em todo o país. Do total investido na nova sede, R$ 6,5 milhões vieram do programa federal. Em âmbito nacional, o Novo PAC prevê mais de R$ 430 milhões para 36 sedes próprias de campi da Rede Federal.

A nova estrutura do Campus Catalão substitui o imóvel alugado utilizado anteriormente pela instituição, que custava R$ 23 mil por mês. Com a sede definitiva, a unidade passa a ter melhores condições para ampliar o atendimento, qualificar a infraestrutura pedagógica e consolidar a oferta de cursos técnicos, superiores e de formação profissional.

Atualmente, o campus reúne 1.210 matrículas, incluindo cursos de qualificação profissional. A unidade também teve sua tipologia ampliada de IF Campus 20/13, com previsão de 20 professores e 13 técnicos administrativos, para IF Campus 40/26, modelo que comporta 40 docentes e 26 técnicos administrativos.

Hoje, o Campus Catalão conta com 32 professores e 12 técnicos administrativos. A previsão é contratar mais oito docentes e 14 técnicos administrativos até o fim do ano, o que deve reforçar a capacidade de atendimento da instituição e permitir a expansão das atividades presenciais.

Estrutura inclui salas, laboratórios, biblioteca e auditório

A sede entregue ao IF Goiano em Catalão é composta por bloco administrativo e bloco pedagógico. A área pedagógica reúne 12 salas de aula e seis laboratórios básicos: três de informática, um de química, um de física e um de tratamento mineral.

A estrutura também inclui biblioteca e auditório. Além da obra inaugurada, estão em construção um restaurante estudantil e um laboratório de mineração, equipamentos considerados estratégicos para ampliar a permanência dos estudantes e fortalecer a formação nas áreas tecnológicas ligadas à vocação econômica da região.

O Campus Catalão oferece atualmente os cursos de técnico em mineração integrado ao ensino médio, técnico em informática integrado ao ensino médio, técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, técnico em mineração, técnico em gerência em saúde, bacharelado em sistemas de informação, especialização em EAD na educação profissional e tecnológica, além de cursos de qualificação profissional.

Novos cursos estão previstos para 2026 e 2027

A expansão acadêmica da unidade deve continuar nos próximos semestres. Para o segundo semestre de 2026, está prevista a criação do curso de Tecnólogo em Desenvolvimento e Análise de Sistemas. Já em 2027, a expectativa é implementar os cursos técnico em enfermagem e técnico em gerência em saúde integrado ao ensino médio.

Com a abertura de novas turmas e a chegada de mais servidores, a projeção é que o campus alcance 800 matrículas em cursos presenciais. A ampliação busca atender à demanda regional por formação técnica e tecnológica, especialmente nas áreas de informática, mineração e saúde.

As obras da nova sede começaram em dezembro de 2018, mas passaram por paralisações em diferentes momentos. A retomada definitiva ocorreu em novembro de 2023, e o empreendimento foi concluído em janeiro de 2026.

IF Goiano recebe R$ 52,6 milhões do Novo PAC

O IF Goiano possui atualmente 14 campi, oferta 236 cursos e atende cerca de 30,5 mil estudantes. A instituição conta com 801 docentes da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico e 583 técnicos administrativos em educação.

Além da sede definitiva em Catalão, a unidade mantém outros empreendimentos em andamento. Pelo Novo PAC, está prevista a construção de um restaurante estudantil, com orçamento de R$ 1,7 milhão e execução física superior a 30%. Também há previsão de mais de R$ 426 mil para compra de equipamentos.

No eixo de expansão do Novo PAC, o IF Goiano recebeu R$ 24,5 milhões para a construção do novo campus de Porangatu, além da aquisição de equipamentos e mobiliário. Na frente de consolidação, destinada à melhoria da infraestrutura das unidades já existentes, estão previstos R$ 28,1 milhões.

Entre 2023 e 2025, foram repassados R$ 25,5 milhões ao IF Goiano, com previsão de mais R$ 4,1 milhões até 2026. Ao todo, os investimentos federais destinados à instituição por meio do Novo PAC somam R$ 52,6 milhões.

Também estão em execução a construção da cozinha do refeitório estudantil do Campus Morrinhos e do restaurante estudantil do Campus Rio Verde, com recursos do Ministério da Educação no valor de R$ 2,6 milhões.

Formação técnica fortalece saúde, mineração e tecnologia

O Campus Catalão vem ampliando sua atuação na área da saúde. Em maio de 2026, foi realizada a aula inaugural do curso Técnico em Gerência em Saúde, com oferta de 55 vagas. Para 2027, está previsto o início do curso Técnico em Enfermagem.

A expansão do eixo tecnológico Ambiente e Saúde ocorre em parceria com a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e acompanha a implantação do Hospital Regional Universitário da instituição. A iniciativa busca fortalecer a formação técnica voltada ao Sistema Único de Saúde (SUS) no interior de Goiás.

Na área de mineração, o campus oferece o curso Técnico em Mineração desde 2015. Com a nova sede, a unidade estruturou o Laboratório de Tratamento Mineral, voltado ao desenvolvimento de pesquisas em processamento mineral, com destaque para agrominerais e terras raras, segmentos estratégicos para a região de Catalão.

Entre os projetos desenvolvidos pela unidade está a pesquisa “Da Mina à Tecnologia de Ponta”, que cria rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos no complexo mineral de Catalão.

Outro projeto de destaque envolve o monitoramento ambiental com sensores de baixo custo e tecnologias de internet das coisas, conhecida pela sigla IoT. A iniciativa, desenvolvida por estudantes e professores da área de informática, acompanha indicadores de qualidade do ar, da água e de poluição sonora no município, com dados disponibilizados gratuitamente à população por meio de plataforma digital.