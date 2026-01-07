Lula indica Otto Lobo para presidência da CVM

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou, em edição extra do Diário Oficial da União, a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A decisão foi publicada nesta quarta-feira (7) e consolida Lobo no comando do órgão responsável pela regulação e fiscalização do mercado de capitais brasileiro.

Além da presidência, Lula também indicou o advogado Igor Muniz para a diretoria da autarquia. As nomeações reforçam a composição da cúpula da CVM, que é vinculada ao Ministério da Fazenda e desempenha papel central na supervisão do sistema financeiro nacional.

Otto Lobo ocupava a presidência da Comissão de Valores Mobiliários de forma interina desde a saída antecipada de João Pedro Nascimento, que deixou o comando do regulador no meio do ano passado. Com a decisão presidencial, Lobo passa a exercer oficialmente o cargo máximo da instituição.

A escolha gerou surpresa no mercado financeiro e entre integrantes do Ministério da Fazenda, que eram contrários à indicação de Otto Lobo para a presidência definitiva da CVM. Apesar das resistências internas, o presidente optou por manter o então interino à frente da autarquia.

A indicação de Igor Muniz para a diretoria ocorre no mesmo movimento de reorganização do comando da Comissão de Valores Mobiliários, em um contexto de atenção redobrada às regras de governança e ao funcionamento do mercado de capitais no país.