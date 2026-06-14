Lula inicia viagem ao G7 na França e deixa mensagem a Alckmin antes de embarcar

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou neste domingo (14) para a França, onde participará da cúpula de líderes do G7, em Evian. A aeronave presidencial decolou da Base Aérea de Brasília às 15h53.

Em publicação nas redes sociais, Lula informou sua viagem ao país europeu e mencionou o convite do presidente francês, Emmanuel Macron. "A convite do Presidente Emmanuel Macron, parto nesta tarde para a França. Lá, pela décima vez, representarei o Brasil na Cúpula do G7", escreveu.

Na mesma publicação, o presidente desejou bom trabalho ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que assume interinamente a Presidência da República durante sua viagem ao exterior. "Desejo um bom trabalho ao companheiro Geraldo Alckmin, que assume a presidência até nosso retorno", afirmou.

Segundo o Metrópoles, antes de seguir para a Europa, o avião fará uma escala para abastecimento na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Embora o Brasil não integre o G7, o país foi convidado pelo governo francês para participar de atividades paralelas ao encontro.

Agenda em Evian

Durante a passagem por Evian, Lula deverá participar de compromissos relacionados a debates sobre economia global, desenvolvimento sustentável e o papel das grandes empresas de tecnologia.

A viagem ocorre em um momento de expectativa sobre um eventual contato entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após as recentes ameaças de imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

De acordo com integrantes do governo brasileiro, não há expectativa de uma reunião bilateral formal entre os dois líderes, mas a possibilidade de uma conversa informal não está descartada.

O que é o G7

O G7 reúne Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O grupo promove discussões sobre temas econômicos e políticos de alcance global e costuma convidar países e organizações para participar de parte de suas atividades.