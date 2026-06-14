Lula quer conversar com Trump para "desfazer trama dos falsos patriotas" contra o Brasil, diz Guimarães

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães, afirmou neste domingo (14) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende buscar um diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7, na França. A declaração foi publicada nas redes sociais horas antes do embarque do presidente brasileiro.

Segundo Guimarães, a viagem de Lula ao encontro das maiores economias industrializadas do mundo terá como foco temas ligados à economia e à cooperação internacional. "Hoje à tarde, o Presidente Lula embarca para a reunião do G7, na França. A pauta são os desafios econômicos, cooperação global, segurança e novas tecnologias", escreveu o ministro.

Na publicação, Guimarães criticou setores da oposição bolsonarista que atuam contra os interesses nacionais. "Mesmo com os falsos patriotas jogando contra, com o crescimento previsto para este ano, o FMI já projeta o Brasil como 6ª economia do mundo. Parem de sabotar o país!", escreveu o ministro.

A participação de Lula ocorre na condição de convidado da cúpula, que será realizada entre os dias 15 e 17 de junho, em Évian-les-Bains. Esta será a décima vez que o presidente brasileiro participa do encontro.

Possível encontro com Trump

Na publicação, Guimarães afirmou que Lula pretende aproveitar a presença de Trump no evento para discutir os recentes impasses entre Brasil e Estados Unidos. "O Presidente Lula disse que quer se encontrar com o Presidente Trump, para tentar desfazer a trama que os falsos patriotas fizeram contra nossa soberania, nossa economia, que resultou em sanções e tarifaços", declarou.

A expectativa de um contato entre os dois líderes também esteve por trás da decisão do governo brasileiro de antecipar o embarque presidencial. Inicialmente, a viagem estava prevista para segunda-feira (15), mas foi transferida para domingo (14) diante da possibilidade de Trump participar apenas da abertura da cúpula, como ocorreu na edição anterior do G7.

De acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula participará de sessões dedicadas a parcerias internacionais, crescimento econômico equilibrado e inteligência artificial. Também estão previstos encontros bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.